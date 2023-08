LIVE Amichevole Milan-Novara, a segno subito Chukwueze e Okafor

Il Live e la formazione ufficiale del Milan per l’amichevole di questa mattina contro il Novara, che si disputa nuovamente a Milanello.

Oggi va in scena l’ultimo test estivo precampionato del Milan. La lunga estate di preparazione della squadra di Stefano Pioli si conclude questa mattina con la sgambata nel centro sportivo di Milanello.

I rossoneri, a poche ore dall’amichevole contro l’Etoile du Sahel vinta 4-0, affrontano stavolta il Novara. Ovvero la compagine di Serie C allenata da mister Daniele Buzzegoli.

Il LIVE di Milan-Novara: primo tempo

18′- Occasione per Pobega che va di testa su cross dalla destra, gran risposta del portiere avversario.

15′- SEGNA ANCHE OKAFOR! Prima rete dello svizzero, che ribadisce in rete dopo un tentativo di Chukwueze: 2-0.

9′- GRAN GOL DI CHUKWUEZE! Vantaggio Milan con il nigeriano, che ruba palla, supera il portiere Desjardin e segna a porta vuota: 1-0.

4′- Ci prova Simon Kjaer su sviluppi di angolo: lo stacco del danese su spizzata di Pobega finisce alto da buona posizione.

2′- Subito occasione per Luka Romero, che parte largo a sinistra: l’argentino servito da Chukwueze spara sul portiere del Novara.

Ovviamente Stefano Pioli cambia tutta la formazione titolare del Milan, puntando sulle cosiddette riserve. I titolari infatti hanno giocato ieri contro l’Etoile e dovrebbero riposare quest’oggi, lasciando spazio alle seconde linee ed agli ultimi arrivati. Sarà dunque interessante vedere in campo i vari Musah, Chukwueze e Okafor.

Questo lo schieramento di partenza del Milan: (4-3-3) Mirante; Calabria, Kjaer, Bartesaghi, Florenzi; Adli, Pobega, Musah; Chukwueze, Okafor, Romero.

Ricordiamo che l’amichevole Milan-Novara sarà visibile a partire dalle ore 10.30 sul canale Sky Sport Calcio, canale 202 del decoder e sull’emittente DAZN. O in alternativa sull’applicazione Sky Go o su Now TV per chi avesse l’abbonamento al pacchetto sport.