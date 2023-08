Milan-Novara, streaming e diretta tv: dove vedere l’amichevole

Il pre campionato del Milan si conclude con l’ultima amichevole contro il Novara. Le indicazioni su dove vederla in diretta tv e streaming, domenica 12 agosto

A poco più di un mese dall’inizio della preparazione estiva, il Milan conclude il ciclo di amichevoli pre campionato contro il Novara. L’ultimo test per i rossoneri si disputerà in un orario insolito, le 10.30 di domenica 13 agosto.

Come accaduto la scorsa settimana, con Monza e Trento, l’amichevole odierna seguirà di ventiquattro ore quella giocata contro i tunisini dell’Etoile du Sahel. Pioli darà spazio prevalentemente a chi non ha giocato sabato, facendo acquisire ulteriore minutaggio ai nuovi acquisti Chukwueze, Okafor e Musah.

Quella odierna contro il Novara sarà la terza amichevole del Milan con i piemontesi nelle ultime tre stagioni. Le due squadre si sono affrontate già nel 2019 e nel 2020. Nell’1-1 del 2019, con Giampaolo in panchina, da segnalare il primo gol al Milan di Theo Hernandez, da poco acquistato dal Real Madrid. Nel 4-2 dell’anno seguente, doppietta di Paquetà, ultimo sussulto del brasiliano in rossonero prima della cessione al Lione.

Milan-Novara, dove vedere l’amichevole

A differenza dei match con Trento ed Etoile du Sahel, l’amichevole tra Milan e Novara avrà copertura televisiva e streaming. Chi vuole seguire in diretta tv il match, a partire dalle 10.30, può sintonizzarsi su Sky Sport Calcio, canale 202 del decoder.

In alternativa, chi volesse seguire Milan-Novara in streaming può farlo su Dazn che trasmetterà la diretta in simulcast con Sky. Gli abbonati a Sky, inoltre, hanno a disposizione anche SkyGo, sul quale il match è disponibile sempre s Sky Sport Calcio, selezionale dal menù Canali oppure tramite l’icona che, verosimilmente, comparirà in home page poco prima del calcio d’inizio.

Dopo l’amichevole con il Novara, il Milan avrà la prossima settimana per preparare il debutto in campionato che avverrà a Bologna, lunedì 21 agosto, alle ore 20.45. L’esordio contro Arnautovic e compagni sarà trasmesso in esclusiva da Dazn, con possibilità di vederlo anche su Zona Dazn, il canale satellitare disponibile oltreché su Sky anche su Tivusat, sempre alla posizione 214.

Sabato 26 agosto, di nuovo alle 20.45, il debutto del Milan in campionato a San Siro contro il Torino, partita che sarà trasmessa in simulcast su Sky e Dazn. Venerdì 1 settembre, alle 20.45, sfida alla Roma all’Olimpico in esclusiva su Dazn e Zona Dazn. Il match con i giallorossi precederà la pausa per le Nazionali prevista tra il 9 e il 17 settembre.