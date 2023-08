Milan, tentativo last-minute per strapparlo alla Lazio: il retroscena

Spunta un’indiscrezione di mercato riguardo i piani del Milan, che ha provato ad inserirsi last-minute per questo giovane calciatore.

Il Milan ha letteralmente rivoluzionato il proprio centrocampo nelle ultime settimane. Dalla partenza di Sandro Tonali, ieri subito in gol con il Newcastle, si è scatenato un cambio repentino di uomini in mediana.

Sono arrivati giocatori internazionali del calibro di Loftus-Cheek, Musah e Reijnders, ma non sembra essere finita qui. Possibile che il Milan concluda la sessione estiva di mercato con un quarto colpo in mezzo al campo. Un regista difensivo che possa agire davanti alla difesa in attesa del recupero completo di Ismael Bennacer.

La conferma della ricerca da parte del Milan di un profilo del genere arriva da Tuttomercatoweb.com. Il portale ha rilanciato un’indiscrezione riguardo un tentativo last-minute dei rossoneri per un centrocampista, che avrebbe potuto completare la linea mediana con le sue doti da metronomo.

Il Milan ci ha provato per Rovella, ma è promesso alla Lazio

Il retroscena riguarda un giovane centrocampista italiano, finito nel mirino del Milan. Ma evidentemente troppo tardi: parliamo di Nicolò Rovella, calciatore classe 2001 che milita nella Juventus. Titolare della Nazionale Under 21 e considerato un sicuro futuro protagonista con l’Italia maggiore.

Nelle scorse ore il Milan si sarebbe informato in maniera concreta con la Juve per Rovella, capendo se ci fossero i margini per portarlo a San Siro in vista della stagione ormai alle porte. La Juve è intenzionata a cedere il giovane, che non rientra propriamente nei piani di Massimiliano Allegri.

Come già detto però la squadra rossonera si sarebbe mossa decisamente troppo tardi. Infatti la Juventus ha già un accordo con la Lazio, che è ormai pronta ad accogliere Rovella. Un’operazione congiunta con quella che porterà sempre in biancoceleste anche Luca Pellegrini (altro giocatore sondato dal Milan). Entrambi sbarcheranno nella capitale in prestito, con obbligo di riscatto generale fissato a 21 milioni di euro.

Dunque una mossa troppo tardiva quella del Milan, che conferma comunque l’importanza di reperire un centrocampista centrale e bravo palla al piede per completare il reparto di metà campo. Rovella avrebbe fatto comodo, sia per la giovane età sia per le caratteristiche da metronomo già ammirate lo scorso anno in prestito al Monza. Ma la Lazio di Sarri si è mossa in anticipo e si è assicurata uno dei maggiori prospetti azzurri del momento.