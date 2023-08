Retroscena Milan, era tutto fatto per Carlos Augusto: ecco perché è saltato

Spunta un’indiscrezione clamorosa sul terzino del Monza, vicinissimo all’Inter, che poteva diventare un calciatore del Milan.

In queste ore l’Inter sta per mettere a segno un colpaccio in difesa. Ovvero l’arrivo di Carlos Augusto, esterno brasiliano classe ’99 che arriverà dal Monza. Una trattativa sbloccata dalla partenza di Robin Gosens, destinato all’Union Berlino in Germania.

Affare da circa 13 milioni di euro più bonus per il 24enne che viene da una stagione esaltante con la maglia dei brianzoli. Ma in pochi sapevano che, prima della trattativa avviata con i nerazzurri, il futuro di Carlos Augusto sarebbe potuto essere ben diverso, sempre in direzione Milano, ma nella sponda opposta.

Lo rivela l’indiscrezione del giornalista e collega Alessandro Jacobone, admin della pagina Milanisti Non Evoluti. Pare che ad inizio sessione estiva il Milan avesse già un pre-accordo per il brasiliano, visti gli ottimi ed ovvi rapporti tra il club rossonero ed il Monza di Adriano Galliani.

L’indiscrezione: Carlos Augusto prenotato in caso di addio di Theo Hernandez

Questo il racconto di Jacobone relativo alla situazione Carlos Augusto e l’accordo iniziale con il Milan. Il club rossonero ad inizio estate avrebbe ricevuto una proposta molto allettante, almeno a livello teorico, per il terzino titolare Theo Hernandez. Ovvero l’intoccabile della fascia sinistra e vice-capitano di Pioli.

Una offerta a dir poco invitante per Theo, con il Milan che sembrava destinato a perdere il suo terzino di riferimento. Ma è stato lo stesso calciatore francese, che aveva da poco rinnovato il contratto con i rossoneri, a rispedire tale offerta al mittente. Motivi familiari in primis, poi la volontà di restare a Milano dove si trova come in famiglia.

Vista la possibilità iniziale di cedere Theo Hernandez, il Milan di Furlani e Moncada aveva agito di conseguenza. Dunque aveva bloccato Carlos Augusto come sostituto naturale del francese, trovando anche un principio di accordo con il Monza per il suo cartellino: 15 milioni di euro cash e giocatore ben propenso a trasferirsi in maglia rossonera.

Poi come sappiamo Hernandez è rimasto a Milanello ed il club ha deciso di sacrificare Sandro Tonali sul mercato estero, accettando la super proposta del Newcastle da circa 70 milioni di euro più bonus. Dunque l’acquisto di Carlos Augusto è passato in secondo piano, visto che non c’era più alcuna priorità in tale ruolo.

Ora il brasiliano cresciuto nel Corinthians giocherà a San Siro ma con la maglia nerazzurra indosso. Sarà interessante vederlo tentare il salto di qualità dopo gli anni positivi a Monza.