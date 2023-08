Roberto Mancini lascia la Nazionale: ufficiale l’addio

Negli ultimi minuti è arrivata la notizia clamorosa: il Ct dell’Italia si è dimesso a sorpresa dall’incarico

Un fulmine al ciel sereno arriva sulla Nazionale italiana in una tranquilla domenica di agosto e riguarda Roberto Mancini. Il commissario tecnico degli Azzurri ha fatto un clamoroso passo indietro e ha deciso di rimettere l’incarico.

Non c’erano segnali nei giorni scorsi che lasciassero presagire a questo epilogo, rivelato quale minuto da Libero. Secondo quanto riportato dal quotidiano, l’allenatore che ha portato la nostra Nazionale al trionfo a Euro 2020 ha deciso di salutare e di lasciare l’incarico. Negli ultimissimi minuti è arrivata anche la comunicazione ufficiale da parte della Federazione, che a questo punto dovrà iniziare già a pensare al suo successore.

Gli ultimi risultati negativi, dal mancato accesso al Mondiale in Qatar alla sconfitta nelle fasi finali di Nations League, avevano lanciato i primi allarmi, ma nulla faceva pensare all’addio già ora da parte di Mancini. La notizia fa ancor più scalpore se si pensa al fatto che solo qualche giorno fa, il 4 agosto, Mancini era stato nominato anche coordinatore delle nazionali Under 20 e Under 21. Le circostanze che hanno portato a questa decisione sono quindi ancora tutte da chiarire.