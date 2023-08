De Ketelaere all’Atalanta, operazione definita: formula e cifre, tutti i dettagli

Non ci sono più ostacoli nella trattativa e in settimana il giocatore firmerà per la Dea: tutti i dettagli dell’operazione

Dovrebbe finalmente essere volta al termine la telenovela riguardante Charles De Ketelaere e il suo passaggio all’Atalanta. Il fantasista belga lascerà il Milan dopo una sola stagione, anche se con la formula del prestito oneroso.

La trattativa è andata avanti per diverse settimane e a un certo punto sembrava che tutto fosse stato fatto. I rossoneri e gli orobici avevano trovato l’accordo economico e il calciatore si era convinto ad accettare la destinazione. In quel momento sono però sorte delle complicazioni legate alle richieste degli agenti del calciatore, con la Dea che non era d’accordo e stava per far saltare la trattativa.

Negli ultimi giorni i rapporti si sono riallacciati e sta per arrivare la tanto attesa fumata bianca. Secondo quanto riportato da Sky Sport nella giornata odierna, il calciatore e il club bergamasco stanno lavorando sulla parte burocratica, dopodiché saranno fissate le visite mediche di rito, che probabilmente si svolgeranno tra la giornata di mercoledì e quella di giovedì, prima della firma.

Tutti i dettagli dell’operazione

Confermata anche la formula dell’affare, che vedrà De Ketelaere trasferirsi in prestito oneroso fissato a 3 milioni di euro, con il diritto di riscatto a favore della società nerazzurra, se il giocatore convincere Gian Piero Gasperini.

Il riscatto è fissato a 22 milioni più 4 di eventuali bonus. Nella clausola è presente anche una percentuale sulla futura rivendita del calciatore, che si aggira introno al 10%. Un’operazione importante che alla fine permetterebbe al Milan di rientrare praticamente in toto della spesa effettuata la scorsa estate, considerato anche l’ammortamento.

De Ketelaere saluterà dunque Milanello dopo un solo anno, nel quale non è riuscito a convincere mister Pioli. L’ex Brugge è sempre stato un corpo avulso dai meccanismi di gioco del Diavolo e i numeri lo hanno confermato. Adesso il belga proverà a rilanciarsi sempre in Serie A e in una squadra che con i giovani ha sempre dimostrato di saperci fare. Gasperini lo andrà ad inserire sulla trequarti, dove in passato giocatori come Ilicic e Malinovskyi hanno fatto la fortuna di questa squadra.