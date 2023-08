Krunic via? Il Milan ha già il sostituto: ritorno di fiamma

Spunta un vecchio nome per il centrocampo del Milan della prossima stagione. Un’alternativa che arriverebbe solo in caso di addio di Krunic.

Nelle ultime settimane il Milan è sembrato molto vicino a perdere un altro titolare importante della formazione di Stefano Pioli. Un jolly che, durante la gestione del tecnico emiliano, è sempre stato considerato un uomo rilevante ed utile.

Su Rade Krunic si è fiondato con grande enfasi il Fenerbahce. Ovvero la ricca squadra turca che in questa sessione di mercato si è già assicurata diversi calciatori di primo piano, quali Edin Dzeko o Dusan Tadic.

Voci insistenti dalla Turchia, secondo cui Krunic sarebbe stato fortemente tentato all’idea di lasciare Milano per firmare un contratto molto più conveniente e ricco con i gialloblu di Istanbul. Voci che si sono rifatte sotto anche nella giornata di ieri, visto che la stampa turca ha ripreso a parlare di un’offerta da 7 milioni di euro per Krunic.

Il Milan tiene in considerazione Veretout per il centrocampo

In attesa di capire la veridicità di certe affermazioni, il Milan sta comunque cercando di trattenere Krunic per volontà di mister Pioli. Addirittura si parla di rinnovo con adeguamento da discutere nei prossimi giorni. Ma la stampa estera non è ancora così certa che il 33 rossonero resti a prescindere.

Per questo motivo l’edizione di oggi de La Repubblica ha lanciato la candidatura di un centrocampista per il Milan, che farebbe comodo solo in caso di partenza di Krunic. Si tratta di un nome già noto in passato alle cronache di mercato rossonere: Jordan Veretout, mediano francese che qualche anno fa è stato molto vicino al Milan.

Veretout è conosciuto in Italia per aver indossato le maglie di Fiorentina e Roma, prima di tornare in patria lo scorso anno e firmare con l’Olympique Marsiglia. Un calciatore molto abile nel recupero-palla e nelle ripartenze, tanto da essere considerato un box-to-box a tutti gli effetti.

Nell’ultima stagione a Marsiglia, Veretout è stato considerato un titolarissimo, avendo giocato tutte e 38 le gare di Ligue 1. Ma non è da escludere che, in caso di offerta importante, l’OM possa lasciar partire il classe ’93 e reinvestire su un centrocampista più giovane. Al Milan è un profilo che non dispiace, ma come detto solo in caso di addio di Krunic per le caratteristiche simili. Nell’estate 2019 l’allora fiorentino Veretout fu vicino al Milan, ma la Roma anticipò la concorrenza ingaggiandolo per 19 milioni.