L’Italia ha il suo nuovo ct: annuncio ufficiale a breve

La Federazione Italiana ha scelto il nome del successore di Roberto Mancini: ecco quando sarà annunciato

La notizia sul successore di Roberto Mancini come commissario tecnico dell’Italia non ha tardato ad arrivare. Nella giornata di ieri la FIGC aveva comunicato che l’ormai ex ct degli Azzurri ha lasciato l’incarico.

La Federazione ha salutato l’allenatore e ha subito precisato che il nome del suo successore sarebbe arrivato di lì a poco tempo perché erano imminenti le due sfide di qualificazione a Euro 2024 contro Macedonia del Nord e Ucraina. Ecco dunque che oggi è subito arrivata la conferma importante riguardo il prescelto per guidare la nostra Nazionale verso la competizione continentale, nella quale avremo l’obiettivo di difendere il titolo vinto.

La notizia è stata data da Alessandro Alciato, giornalista esperto di fatti riguardanti la Nazionale italiana, che ha affermato sul proprio profilo Twitter: “Luciano Spalletti sarà il prossimo Ct dell’Italia. Il 16 agosto l’annuncio”. Attesa quindi dopo Ferragosto la comunicazione ufficiale da parte della Federazione, con il presidente Gabriele Gravina che ha scelto l’ex tecnico del Napoli per ricoprire questa importante carica.

+++Luciano #Spalletti sarà il prossimo Ct dell’🇮🇹. Il 16 agosto l’annuncio — Alessandro Alciato (@AAlciato) August 14, 2023

Si lavora per liberare l’allenatore dal vincolo con il Napoli

La FIGC è al lavoro sulla clausola da 3 milioni di euro che lega Spalletti al Napoli perché la volontà è assolutamente quella di mettere l’allenatore di Certaldo sulla panchina degli Azzurri, dopo il tricolore vinto con i partenopei.

Con l’annuncio di Alciato sembra proprio che le sensazioni siano positive e che Spalletti sarà nominato a breve commissario tecnico dell’Italia. Nel caso remoto in cui non si dovesse arrivare a un accordo con Aurelio De Laurentiis per liberare l’allenatore, sarebbe pronto in alternativa Antonio Conte. Per lui sarebbe chiaramente un ritorno dopo aver guidato gli Azzurri all’Europeo del 2016.

Spalletti arriverebbe sulla panchina della Nazionale dopo aver fatto una gavetta molto importante e dopo le tantissime esperienza in Serie A (Empoli, Udinese, Roma, Inter) ma anche all’estero (Zenit).