Sorpresa Lukaku: niente Serie A, trattativa avanzata

Uno dei nomi più discussi e chiacchierati dell’estate può finalmente cambiare squadra. Romelu Lukaku ha una nuova pretendente.

Nessuno avrebbe mai immaginato una situazione così intricata e discussa nel destino di Romelu Lukaku. L’attaccante belga, lo scorso anno in prestito all’Inter ma di proprietà Chelsea, rappresenta il rebus maggiore di questo mercato estivo.

Lukaku ha letteralmente scontentato diverse piazze, quasi in maniera automatica. Il Chelsea lo considera fuori rosa, tanto da non avergli neanche assegnato un numero di maglia. L’Inter è furiosa con Big Rom, per il dietrofront clamoroso quando sembrava tutto fatto per il suo rientro.

E pure la Juventus, che si era inserita sull’attaccante classe ’93, è rimasta ferma poiché senza la partenza di Dusan Vlahovic (sempre più destinato a rimanere) appare impossibile arrivare al cartellino di Lukaku. Inoltre l’ex nerazzurro ha pure rifiutato le ricche avance dei club dell’Arabia Saudita.

Negli ultimi giorni c’è chi ha fatto anche il nome del Milan per il futuro di Lukaku, un centravanti che effettivamente farebbe comodo alla squadra rossonera come alternativa a Giroud. Anche se un 30enne molto costoso a livello di stipendio come il belga non rientra propriamente nei parametri e nei budget rossoneri.

Lukaku, spunta il Tottenham: può essere il dopo-Kane

Come raccolto dalla Gazzetta dello Sport, sulle tracce di Romelu Lukaku sarebbe spuntata una nuova pretendente. Un club di Premier League che sembra disposto ad accogliere il forte e massiccio centravanti e toglierlo da un impasse davvero particolare.

Il Tottenham sarebbe pronto a mettersi in moto per acquistare a titolo definitivo l’attaccante ex Inter e Manchester United. Non a caso gli Spurs devono trovare ancora un sostituto di Harry Kane, il centravanti ed ex capitano che ha scelto di accettare le lusinghe del Bayern Monaco e trasferirsi dunque in Germania dopo una vita a Londra.

La squadra allenata da Postecoglu ha incassato circa 100 milioni dalla cessione di Kane e ne dovrebbe spendere 45 per ingaggiare Lukaku. Un’operazione fattibile che sembra convincere un po’ tutti, anche se Big Rom deve scrollarsi di dosso la nomea di attaccante poco concreto ed impetuoso in Premier. Le sue migliori stagioni infatti risalgono al periodo con l’Inter di Antonio Conte.

Annata davvero strana quella di Lukaku, incominciata con le critiche per il Mondiale giocato malissimo con la Nazionale belga, poi la risalita con la maglia dell’Inter ed infine il caos di mercato recente che lo ha reso un oggetto misterioso senza patria o bandiera.