Milan, ipotesi smentita: non è un obiettivo

Il Milan potrebbe prendere un nuovo centrocampista prima di fine mercato: intanto arriva una smentita su uno dei nomi accostati al club.

La campagna acquisti rossonera non è ancora conclusa e bisogna attendersi almeno altri due colpi in entrata, ma la dirigenza ora è concentrata sulle cessioni. Concluse alcune operazioni in programma, si cercherà di completate e migliorare la squadra di Stefano Pioli.

Tra le idee del Milan sembra esserci ancora quella di comprare un nuovo centrocampista, capace di giocare davanti alla difesa nel ruolo che oggi è occupato da Rade Krunic. Il bosniaco ci sta mettendo impegno come sempre, però la sensazione netta è che serva un giocatore diverso in tale posizione. Uno bravo sia a fare da filtro, per esporre meno la retroguardia, e anche a impostare l’azione. Quantità e qualità.

Calciomercato Milan, smentito il ritorno di fiamma

Sarà interessante vedere se davvero il Milan riuscirà a portarsi a casa un buon rinforzo a centrocampo prima della fine del calciomercato. I tifosi ci sperano. Intanto circolano diversi nomi di obiettivi che Geoffrey Moncada, Antonio D’Ottavio e Giorgio Furlani avrebbero messo nella loro lista.

Ci sono alcune fonti che riferiscono di un rinnovato intesse per Jordan Veretout, centrocampista che era un obiettivo reale nel 2019. Allora venne intavolata una trattativa con la Fiorentina, ma poi fu la Roma ad avere la meglio nella corsa al 30enne francese. Nell’estate 2022 c’è stato il ritorno in patria, al Marsiglia, che ha investito circa 11 milioni di euro più bonus per riportarlo in Ligue 1.

Veretout si è subito guadagnato il posto da titolare nella squadra di Igor Tudor (sostituito da Marcelino a inizio luglio) e nella scorsa stagiona ha totalizzato 5 gol e 5 assist in 48 presenze. È giocatore importante nel Marsiglia, che non avrebbe intenzione di venderlo. Il club sta investendo sul mercato e sta allestendo una squadra che può togliersi delle soddisfazioni, anche se con il PSG presente è complicato puntare a vincere il campionato.

Nonostante i rumors che lo riguardano, il giornalista Matteo Moretto di Relevo spiega che Veretout non sarebbe nella lista del Milan. Nessun ritorno di fiamma, dunque. Vedremo quale sarà il nome prescelto, nel caso in cui il Milan decidesse di piazzare il quarto colpo a centrocampo.