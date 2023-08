Milan fra Ekitike e Broja: la situazione

Il Milan vorrebbe chiudere la sessione estiva di mercato con un altro colpo in attacco, una punta centrale che possa dare il cambio a Giroud.

Finisse oggi la sessione estiva 2023 di calciomercato, il Milan ne uscirebbe da re incontrastato. Visto che la società rossonera ha messo a segno 8 colpi in entrata, tutti a titolo definitivo, tutti perfettamente coerenti con il progetto imposto dalla proprietà RedBird.

Ma Stefano Pioli sarebbe ancora più contento e soddisfatto se si completasse la sessione con ancora alcuni dettagli, minuzie importanti per poter affrontare al meglio le tre competizioni. Uno dei tasselli da apportare potrebbe essere in attacco, dove ancora manca un vero e proprio vice-Giroud.

Il Milan ha ingaggiato lo svizzero Noah Okafor per il ruolo di punta, ma dalle prime uscite sembra che l’ex Salisburgo sia più una seconda punta o meglio ancora un’alternativa a Rafa Leao sulla fascia mancina. Urge invece un bomber d’area di rigore con caratteristiche simili a quelle del numero 9 francese, che a settembre compirà 37 anni.

Broja o Ekitike per il Milan: operazioni non semplici

Oggi la Gazzetta dello Sport insiste sui due profili internazionali che il Milan sta valutando proprio per il ruolo di punta. Il primo nome è quello di Armando Broja del Chelsea. Un ritorno di fiamma per l’albanese, che già lo scorso anno era stato sondato e osservato da vicino, senza però riuscire a portarlo a Milano complice un grave infortunio subito dal classe 2001.

Operazione non facile, visto che il primo sondaggio rossonero non ha avuto riscontri positivi. Il Chelsea, prima di dare il via libera alla cessione di Broja, vuole capire gli sviluppi del mercato e valutare l’opportunità di prendere un altro centravanti. L’idea del Milan sarebbe quella di prendere l’albanese in prestito con diritto di riscatto. Un’operazione simile a quella fatta per Tomori, sempre con i Blues, qualche anno fa.

L’alternativa si chiama invece Hugo Ekitike, 21enne francese del PSG. Anche in questo caso però non sarà facile per il Milan estorcere il sì della squadra parigina, che valuta il proprio gioiello non meno di 30 milioni di euro. Esclusa la cessione low-cost, visto che Luis Enrique considera l’ex Reims comunque una valida alternativa in attacco, avendolo anche convocato e schierato nel match d’esordio contro il Lorient.

Servirà dunque pazienza al Milan per poter raggiungere uno degli obiettivi prefissati in attacco. Una cosa è certa: Furlani e Moncada cercheranno di chiudere il mercato estivo con un ultimo sforzo.