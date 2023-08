Stipendi Milan, la top 10 dopo il mercato: quanto guadagnano i nuovi acquisti

Ecco chi sono i dieci calciatori del Milan più ricchi, dunque coloro che vantano gli stipendi più elevati della rosa di Stefano Pioli.

Con l’avvento della proprietà RedBird il Milan ha messo in chiaro le sue linee guida. Niente spese folli, investimenti mirati su calciatori giovani e utili alla causa e senza svenarsi dal punto di vista degli ingaggi.

Infatti uno dei problemi che hanno molti club di Serie A è quello di non riuscire spesso a sostenere le spese del monte ingaggi, a volte pesante e ricco di calciatori che percepiscono stipendi esagerati rispetto al loro valore all’interno della squadra.

Il Milan come detto sta provando ad evitare spese eccessive, ma qualche strappo alla regola va fatto per cercare di alzare l’asticella e la qualità della rosa. Ma sapere chi sono i calciatori più pagati della rosa di Stefano Pioli? Andiamo a svelare la Top 10 dei più ricchi, non senza qualche sorpresa.

Da Leao a Maignan: quanto prendono i top del Milan

La politica imposta da Gerry Cardinale parla chiaro. Non si va al risparmio assoluto, ma gli stipendi dei calciatori del Milan non devono raggiungere cifre a dir poco impossibili. Niente spese folli stile Premier League o campionato saudita, ma senza però essere troppo tirati o tirchi.

Il giocatore più pagato del Milan è Rafael Leao, che con il nuovo rinnovo di contratto ha siglato un accordo da 5 milioni netti più bonus. Tra parte fissa e variabile dovrebbe toccare introiti intorno ai 7 milioni ma non serve entrare nel dettaglio.

Dopo Leao c’è addirittura una cinquina. Sono ben 5 i calciatori del Milan che percepiscono 4 milioni netti all’anno di ingaggio: partiamo dai nuovi, ovvero Christian Pulisic, Samuel Chukwueze e Ruben Loftus-Cheek, che per trasferirsi a Milano hanno chiesto comunque uno stipendio di tutto rispetto.

4 netti anche per Theo Hernandez, anche lui quasi fresco di rinnovo, ma pure per Divock Origi. Una delle sorprese della top 10 dei più stipendiati. Il belga infatti, per rapporto qualità/prezzo, rappresenta forse la spesa annuale meno convincente e azzeccata di tutte.

Al settimo posto c’è Ismael Bennacer, altro calciatore che ha rinnovato pochi mesi fa e ha ottenuto una maggiorazione sull’ingaggio. L’algerino, attualmente infortunato, percepisce 3,8 milioni netti all’anno. Poco meno per due leader della formazione di Pioli: Olivier Giroud e Fikayo Tomori. Gli ex Chelsea guadagnano 3,5 milioni.

La top 10 si chiude con Mike Maignan, il primo calciatore milanista a scendere sotto il tetto dei tre milioni. Il portiere francese ad oggi percepisce 2,8 milioni netti stagionali. Anche se è possibile che il club possa convocarlo per un rinnovo con tanto di adeguamento nei prossimi giorni.