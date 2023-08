Calciomercato Milan, colpo dall’Argentina: trattativa avviata, si può chiudere presto

Dall’Argentina trapela la notizia dell’interesse del Milan per un giovane centrale: sarà lui il nuovo colpo della società rossonera?

Il Milan ha ufficializzato otto nuovi acquisti finora, ma il calciomercato in entrata non è ancora finito. Ci sono altri obiettivi nel mirino per migliorare l’organico a disposizione di Stefano Pioli.

Finora la dirigenza non ha preso nessun rinforzo in difesa ed entro il 1° settembre arriverà qualcuno. A Milanello potrebbe approdare un nuovo difensore centrale, considerando che Matteo Gabbia è stato ceduto in prestito al Villarreal e che bisogna fare attenzione alla tenuta fisica di Simon Kjaer. Nessun grande investimento, visto che sono già stati spesi molti soldi, però una soluzione low cost può essere trovata.

Calciomercato Milan, rinforzo argentino per Pioli: le ultime news

Secondo quanto rivelato dal giornalista Cesar Luis Merlo di Tyc Sports, il Milan è in trattativa con il Platense per l’ingaggio di Marco Pellegrino. Si tratta di un centrale difensivo di 21 anni il cui contratto scade a dicembre 2025 e che è anche in possesso del passaporto italiano. Ha un prezzo contenuto e può essere un’idea interessante per il futuro.

I colloqui sono condotti in prima persona da Sebastian Ordonez, presidente del Platense, che potrebbe recarsi in Italia nelle prossime ore per provare a chiudere l’operazione. Ci sono buone possibilità che il Milan riesca nel suo intento, trattandosi di un affare non molto oneroso.

🚨[EXCLUSIVO] Platense y Milan negocian la llegada del defensor Marco Pellegrino (21) a través de una venta.

*️⃣Las charlas las lleva adelante el presidente del Calamar, Sebastián Ordoñez, quien podría viajar a Italia en las próximas horas para intentar cerrar la operación. pic.twitter.com/wzYCIpPSfa — César Luis Merlo (@CLMerlo) August 15, 2023

A inizio agosto Pellegrino era stato accostato anche alla Sampdoria, che aveva avviato i contatti per il suo acquisto ma senza riuscire ad arrivare a un accordo. Il classe 2002 nato a Buenos Aires è anche stato segnalato da Roberto Mancini, che prima delle dimissioni da commissario tecnico dell’Italia voleva convocarlo per strapparlo all’Argentina.

Il Milan lo ha seguito e adesso ha deciso di intavolare una trattativa con il Platense, vedremo se si concretizzerà. Il fatto che la società rossonera punti su Pellegrino è la conferma dell’intenzione di prendere un difensore giovane da crescere, non un profilo esperto e già pronto. Bisognerà dargli tempo nel caso in cui dovesse approdare a Milanello.