De Ketelaere all’Atalanta, visite mediche in corso: i dettagli della trattativa (FOTO)

Anche gli ultimi dettagli burocratici sono stati risolti e ora il giocatore sta effettuando i test medici di rito prima della firma

Il Milan è a un passo dal chiudere un’altra cessione, questa molto importante. Nei giorni scorsi sono stati risolti tutti i problemi per quanto riguarda la trattativa per il passaggio di Charles De Ketelaere all’Atalanta.

Il trequartista, arrivato solamente la scorsa estate dal Club Brugge per circa 35 milioni di euro, lascia i rossoneri dopo una stagione per niente esaltante, nella quale non è riuscito ad inserirsi nel contesto tecnico tattico della squadra di mister Stefano Pioli. Il classe 2001 ha deluso le aspettative e la società rossonera stava valutando se dargli un’altra possibilità per riprovare ad esprimersi ai suoi livelli dopo un anno di ambientamento.

I tanti arrivi in casa Milan hanno però chiuso di fatto lo spazio per il ventunenne belga, che a questo punto ha preso in considerazione l’ipotesi dell’addio, che si è materializzata con la proposta dell’Atalanta. Tra i due club si è trovato l’accordo per un prestito oneroso a 3 milioni di euro e riscatto a 22, con l’aggiunta di 4 milioni di eventuali bonus e una percentuale sulla futura rivendita del calciatore (10%).

De Ketelaere all’Atalanta, i dettagli del contratto

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, sono in corso in questo momento a Milano le visite mediche di rito del trequartista con gli orobici. Sono stati sistemati tutti gli ultimi dettagli burocratici e il giocatore è pronto a firmare con la Dea.

Il tecnico Gian Piero Gasperini lo aspetta a Bergamo e non vede l’ora di inserirlo nel suo nuovo scacchiere assieme agli altri nuovi acquisti in attacco, Gianluca Scamacca e El-Bilal Tourè. De Ketelaere sarà motivato a rilanciarsi e il club nerazzurro può essere la giusta piazza per farlo, con il Gasp che ha sempre valorizzato i suoi trequartisti di ruolo nel suo modulo di gioco, vedi Josip Ilicic e Ruslan Malinovskyi.

Intanto arrivano anche gli ultimi dettagli dell’accordo. In caso di riscatto da parte dell’Atalanta, il ragazzo firmerà un contratto di 4 anni con i bergamaschi, quindi fino al 30 giugno 2028. In quel caso il Diavolo sarebbe praticamente rientrato totalmente dell’ingente investimento effettuato l’anno scorso. Le prossime ore quindi potrebbero essere quelle in cui CDK apporrà la firma e lascerà Milanello dopo soli dodici mesi.