Milan, a Pioli serve una punta: un’alternativa a Giroud arriverà

Il Milan in questo calciomercato estivo vuole prendere anche un attaccante: saranno due settimane di lavoro intense per la società.

La campagna acquisti rossonera finora ha portato otto colpi a Stefano Pioli, ma ne sono previsti altri entro il 1° settembre. La squadra non è ancora completa e la dirigenza cercherà, compatibilmente con le risorse a disposizioni, di completarla meglio possibile.

In difesa probabilmente arriveranno un centrale e un terzino sinistro. Per il primo ruolo sono in corso contatti per giovani talenti come Marco Pellegrino del Platense e Konstantinos Koulierakis del Paok Salonicco. Potrebbe arrivare anche un centrocampista capace di giocare davanti alla retroguardia, soprattutto se Rade Krunic venisse ceduto al Fenerbahce.

Calciomercato Milan, serve un nuovo numero 9

A Milanello potrebbe sbarcare anche un nuovo attaccante, uno capace di alternarsi con Olivier Giroud. Il francese va verso i 37 anni e non può reggere una stagione intera senza rifiatare. A Pioli servirebbe una prima punta in grado di fare il titolare senza far rimpiangere l’attuale numero 9 rossonero. La dirigenza deve essere brava a trovare una buona soluzione senza spendere troppo.

In queste settimane al Milan è arrivato Noah Okafor, che in carriera ha giocato anche da attaccante. Tuttavia, nelle idee di Pioli l’ex Salisburgo sembra essere più il vice di Rafael Leao che quello di Giroud. Non ha caratteristiche da numero 9, sarebbe abbastanza adattato giocando davanti. Vero che qualche anno fa, quando Ante Rebic era in forma, la squadra aveva giocato bene con una prima punta atipica, però sarebbe meglio avere un giocatore di ruolo.

C’è Lorenzo Colombo ancora in organico, ma la sensazione è che verrà ceduto per fare spazio a un nuovo rinforzo. L’attaccante di Vimercate vuole avere maggiori garanzie di impiego e il Milan non gliele può dare, anche perché Pioli lo ritiene ancora un po’ acerbo per essere il vice Giroud. Il Cagliari è in pressing e spera di assicurarselo nei prossimi giorni.

In squadra c’è pure Divock Origi, che il Milan auspica di piazzare prima della fine della sessione estiva del calciomercato. Pioli lo ha escluso dalla tournée negli Stati Uniti e anche dalle amichevoli giocate in Italia. Stesso discorso per Marko Lazetic, che a sorpresa è ancora a Milano e attende di trasferirsi altrove. Non ha futuro, almeno nell’immediato, in rossonero.

La società rossonera sta valutando diversi profili e sarà interessante vedere su quale deciderà di puntare. Recentemente sono emersi i nomi di Armando Broja del Chelsea e Hugo Ekitike del PSG, però ce ne sono anche altri ovviamente.