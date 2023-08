Milan, colpo in difesa: pagano la clausola

Dall’Argentina riferiscono che il club rossonero avrà un incontro con la società per il difensore: si prende con 5 milioni

Il mercato del Milan fino a questo momento si può già definire ottimo, con la società che ha investito una grossa cifra per rinforzare la rosa con ben otto innesti. I rinforzi sono arrivati a centrocampo e in attacco e ora Stefano Pioli ha l’imbarazzo della scelta.

Il tecnico emiliano è stato accontentato e ha ricevuto gli acquisti già durante la fase di preparazioMilan pronto a pagare la clausola per il difensorene per poter lavorare al meglio nel ritiro e per inserire i nuovi arrivati nella maniera più veloce possibile. Non è però assolutamente detto che il mercato in entrata del Diavolo sia finito qui, perché con le cessioni è possibile che arriveranno anche gli ultimi innesti per puntellare una rosa già molto competitiva così com’è.

Da quanto emerge nelle ultime ore, la dirigenza ha deciso di andare a rinforzare, o meglio completare, anche il reparto arretrato con un innesto giovane di prospettiva. La cessione di Matteo Gabbia al Villarreal ha infatti liberato un posto e i rossoneri stanno valutando diversi profili per scegliere quello ideale che possa andare ad unirsi al roster dei centrali di Pioli, insieme a Kalulu, Tomori, Kjaer e Thiaw.

Dall’Argentina rilanciano per Pellegrino in rossonero

Come detto, i profili messi al vaglio sono più di uno, ma intanto dall’Argentina arrivano conferme sul profilo di Marco Pellegrino, difensore classe 2002 di proprietà del Platense e giocatore molto interessante in chiave futura.

Secondo quanto riportato da Olé, è in programma nei prossimi giorni un incontro fra il presidente del club argentino, Sebastian Ordoñez, e il direttore sportivo del Milan, Antonio d’Ottavio. Stando a quello che riferisce il portale sudamericano, il Milan sarebbe disposto a mettere sul piatto la cifra della clausola rescissoria per liberare il difensore, ovvero 5 milioni di euro, con il Platense che però vorrebbe mantenere una percentuale sulla futura rivendita del calciatore.

Non ci sono problemi nemmeno per quanto riguarda la questione degli slot da extra-comunitario perché Pellegrino possiede il passaporto italiano. Ciò facilita di molto l’operazione e quindi si tratta di una pista da tenere assolutamente d’occhio per questo rush finale di mercato. Ci sono comunque delle alternative per il reparto arretrato e una di queste è Konstantinos Koulierakis.