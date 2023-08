Milan, non solo Pellegrino: piace un difensore che gioca in Grecia

La società rossonera valuta l’innesto di un giovane centrale difensivo e il talento del Paok è uno degli obiettivi

Mancano poco più di due settimane alla fine di questa sessione estiva di calciomercato e il Milan, che ha già fatto il grosso delle operazioni in entrata, continua a monitorare la situazione per gli eventuali ultimi colpi last minute.

La società rossonera è stata tempestiva stavolta andando a chiudere ben otto acquisti nel mese di luglio e fornendo nelle giuste tempistiche gli innesti a mister Stefano Pioli. Al tecnico è stato quindi permesso di lavorare con la squadra quasi al completo nella tournée americana e di inserire i nuovi arrivati nel suo contesto tecnico tattico. Eppure non è finita qui perché in caso di altre cessioni non sono esclusi ulteriori innesti.

La dirigenza sta provando a piazzare ad esempio Fodé Ballo-Tourè al Werder Brema e successivamente andrebbe a rimpiazzarlo con un altro terzino sinistro, ma dalle ultime indiscrezioni sembra che il Diavolo possa chiudere anche un difensore centrale che vada a completare il reparto. Al momento ci sono Tomori, Thiaw, Kalulu e Kjaer, con il danese che non ha dato segnali molto positivi nella pre-season. Con l’uscita di Gabbia il club può puntare dunque su un profilo giovane.

Piace Koulierakis del PAOK: la richiesta del club greco

I nomi in ballo in queste ultime ore sono più di uno e Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada stanno monitorando diversi profili giovani per la retroguardia. Tra questi c’è anche quello di Konstantinos Koulierakis, centrale classe 2003 del Paok Salonicco.

La notizia è stata riportata in nottata da Gianluca di Marzio. Il ragazzo compirà 20 anni il prossimo 28 novembre e ha debuttato in Prima squadra nella scorsa stagione, collezionando 31 presenze complessive, mettendo a referto anche due gol e un assist. Nella stagione appena iniziata il greco ha già fatto il suo esordio in Europa giocando le due gare dei preliminari di Conference League, l’ultima contro i croati dell’Hajduk Spalato.

Inoltre, Koulierakis ha anche già esordito in Nazionale maggiore sfidando la Francia. Stando a quanto riportato dall’esperto di mercato, la trattativa non è facile per i rossoneri perché il Paok Salonicco ha chiesto ben 10 milioni di euro per cedere il suo cartellino. Una delle alternative al greco è l’argentino del Platense, Marco Pellegrino.