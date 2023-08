Musah indisponibile per Bologna-Milan: il motivo

A sorpresa Pioli non potrà avere a disposizione uno dei suoi nuovi innesti per l’esordio di lunedì prossimo contro il Bologna. Svelato il motivo.

Mancano ormai pochissimi giorni al debutto ufficiale del Milan nella nuova stagione. Lunedì 21 agosto i rossoneri saranno ospiti del Bologna, in quella che sarà la prima giornata del campionato di Serie A.

Stefano Pioli sta lavorando in questi giorni per mettere i suoi nella condizione giusta. Ma anche per capire quale sia la formazione titolare ideale da schierare al Dall’Ara, contro un avversario ostico e particolarmente ben schierato da Thiago Motta.

L’impressione è che la formazione utilizzata contro il Monza nel Trofeo Berlusconi, forse ultima amichevole di lusso prima dell’inizio del campionato, possa ricalcare quella titolare di lunedì prossimo. Ma intanto il Milan è venuto a sapere di una indisponibilità che in pochi avevano scovato proprio in vista della prima giornata.

Musah squalificato: salta Bologna-Milan

Infatti a Bologna il Milan non potrà schierare uno dei nuovi acquisti estivi. Ovvero il centrocampista statunitense Yunus Musah. Il classe 2002, uno dei colpi di maggior prospettiva finalizzati dal club rossonero, sarà indisponibile per il match che si disputerà al Dall’Ara alle ore 20:45.

Il motivo è presto detto. Musah sarà squalificato per la prima giornata di Serie A, nonostante non abbia mai giocato in questo campionato. Le regole però parlano chiaro: un calciatore che vanta una o più giornate di squalifica in una lega appartenente alla stessa confederazione (Uefa in questo caso) le sconterà anche cambiando club e campionato.

Infatti Musah è stato espulso durante l’ultima giornata di Liga spagnola 2022-2023, cartellino rosso estratto nel finale di Betis-Valencia. La squalifica di una giornata verrà dunque scontata in Serie A, saltando di fatto la partita inaugurale Bologna-Milan.

Musah sarà dunque l’unico indisponibile certo del Milan assieme ad Ismael Bennacer, il lungodegente che dopo l’infortunio al ginocchio occorsogli in primavera ha ancora un lungo recupero davanti a sé. Dunque scelte dimezzate a centrocampo per Pioli, che però sembra avere già le idee chiare per affrontare la formazione felsinea.

Sarà inoltre l’occasione per vedere e valutare da vicino Nicolas Dominguez, regista difensivo del Bologna e possibile obiettivo di fine mercato del Milan. Non è da escludere infatti che Pioli possa chiedere uno sforzo sul mercato per un altro centrocampista, con caratteristiche più da metronomo. Dominguez da tempo è uno dei profili individuati dai rossoneri per tale carenza.