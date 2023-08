Niente Milan: in Olanda per 15 milioni

Uno dei centrocampisti accostati al Milan non giocherà in Serie A nella nuova stagione: si è trasferito ufficialmente in Eredivisie.

A Stefano Pioli farebbe molto comodo un calciatore da mettere davanti alla difesa, dove ora sta giocando Rade Krunic. In quel ruolo servirebbe un titolare, vedremo se la società rossonera metterà a segno un nuovo colpo nel reparto.

Tra l’altro, bisogna capire se Krunic rimarrà al Milan. Il Fenerbahce gli ha presentato una ricca offerta e lui l’ha accettata. Ma serve l’accordo tra i due club, altrimenti l’operazione non può andare in porto. Servono almeno 10 milioni di euro per convincere i rossoneri a trattare la cessione dell’ex Empoli. A maggior ragione, se si dovesse concretizzare questa partenza, servirebbe un innesto a centrocampo.

Calciomercato Milan, va in Eredivisie: ufficiale il passaggio al PSV Eindhoven

Ci sono tanti nomi accostati al Milan in queste settimane e tra questi c’è anche Jerdy Schouten. Il 26enne olandese si è messo in mostra in Serie A con la maglia del Bologna e gli osservatori rossoneri lo hanno seguito con interesse. Tuttavia, non sarà lui il rinforzo che approderà a Milanello in questo mese di agosto.

Infatti, il Bologna ha ufficializzato la sua cessione a titolo definitivo al PSV Eindhoven. Nelle casse rossoblu finiranno 15 milioni di euro, consentendo così di mettere a bilancio una buona plusvalenza. Da un po’ di tempo si parlava di questo trasferimento, ma in Olanda davano il Milan ancora in corsa. Il club rossonero non ha affondato il colpo e il PSV ha avuto la meglio, forte anche del desiderio del giocatore di tornare in patria.

Schouten non avrebbe rifiutato il Diavolo, però era in parola con la società olandese da tempo ed è felice del rientro in Eredivisie. L’ultima stagione disputata nel suo Paese è la 2018/2019, quando con l’Excelsior fece bene e si conquistò la chiamata del Bologna, che poi investì poco più di 2 milioni per comprarlo. Adesso ne guadagnerà 15, bonus compresi.

Il Milan andrà su un altro centrocampista. In queste settimane era stato accostato ai rossoneri un altro centrocampista del Bologna, Nicolas Dominguez. L’argentino ha un contratto in scadenza a giugno 2024 e può essere una soluzione low cost. Vedremo se sarà lui il prescelto o se ci saranno sorprese.