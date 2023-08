Niente Milan, il terzino va in Ligue 1: accordo da 10 milioni

Uno dei laterali destri accostati al Milan proseguirà la carriera in Ligue 1: un club ha iniziato a negoziare ha trovato l’intesa.

La campagna acquisti rossonera non è finita, tra i nuovi arrivi ci potrebbe essere anche un terzino. La priorità è quella di prendere un vice Theo Hernandez una volta che Fodé Ballo-Touré sarà venduto, ma non è totalmente da escludere l’ingaggio un innesto a destra.

Il titolarissimo è capitan Davide Calabria, che nei piani di Stefano Pioli è destinato a rimanere la prima scelta. Il suo vice è Alessandro Florenzi, laterale di esperienza ma un po’ fragile fisicamente. L’ex Roma può essere impiegato anche a sinistra, nel caso in cui venisse deciso di non acquistare un nuovo vice Theo.

Calciomercato Milan, un ex obiettivo finisce al Monaco

In queste settimane si è parlato abbastanza dell’interesse del Milan per Wilfried Singo, ivoriano del Torino che ha un contratto in scadenza a giugno 2024. Si era ipotizzato uno scambio con Junior Messias, giocatore gradito a Ivan Juric, ma non c’era accordo sulle valutazioni dei cartellini e poi il brasiliano si è trasferito al Genoa.

La pista Milan-Singo si è raffreddata e ciò ha consentito ad altre squadre di inserirsi sul giocatore. Una è l’Atalanta, che con il Torino stava trattando uno scambio che prevedeva il trasferimento in granata di Brandon Soppy, assieme a un conguaglio economico da 7 milioni. L’affare non si è ancora chiuso perché il 21enne francese non era convinto della destinazione, preferirebbe una soluzione fuori dalla Serie A.

Il giornalista Gianluca Di Marzio ha rivelato confermato l’inserimento del Monaco per Singo. Il club monegasco ha offerto 10 milioni di euro e ha raggiunto l’accordo con il Torino. L’ivoriano si trasferirà nel Principato

Il Milan è ormai tagliato fuori, non più interessato al giocatore. Bisogna dire che forse Singo non sarebbe l’ideale per Stefano Pioli, visto che ha caratteristiche più da esterno da modulo con difesa a tre che da terzino con difesa a quattro. Vedremo se comunque il Diavolo prenderà davvero un terzino destro. Negli ultimi giorni è anche rispuntato il nome del 18enne Ivan Fresneda del Real Valladolid, che piace anche alle big spagnole e all’Arsenal.