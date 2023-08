Ultim’ora: Samardzic-Inter, decisione definitiva

La telenovela della trattativa tra i nerazzurri e il centrocampista dell’Udinese è volta al termine: ecco la scelta presa

Nel weekend prende via finalmente il via la Serie A 2023-24 ma il mercato durerà per altri 15 giorni e le società stanno facendo di tutto per chiudere gli ultimi colpi e rinforzare tutti i reparti in vista della prossima stagione.

Il Milan si è mosso per tempo e dovrà solo puntellare in caso di cessioni, ma tanti altri club sono ancora impegnati negli acquisti più importanti, quando il tempo a disposizione è sempre meno. L’Inter di Simone Inzaghi ha effettuato tante cessioni importanti ed è ancora alle prese con le operazioni di rafforzamento più importanti. Sull’out di sinistra è arrivato Carlos Augusto dal Monza e in attacco si sta per chiudere per il ritorno di Marko Arnautovic.

Intanto però è saltato definitivamente il colpo a centrocampo. Secondo quanto riportato infatti stamattina dalla Gazzetta dello Sport, Lazar Samardzic non sarà un giocatore nerazzurro nella prossima stagione. La trattativa per portare il fantasista serbo dell’Udinese alla corte di Inzaghi si è interrotta in maniera definitiva, a seguito dei cambiamenti delle richieste da parte degli agenti del calciatore, dopo che tutti gli accordi erano stati trovati.

Nella serata di ieri era arrivata anche la conferma da parte di Piero Ausilio ai microfoni di Sportitalia, con il dirigente del club meneghino che aveva spiegato che il calciatore aveva richiesto dei cambiamenti. Il talento mancino non vestirà quindi la maglia del Biscione e a questo punto la dirigenza dovrà pensare a un nuovo rinforzo in quel ruolo, ma nel frattempo crescono le possibilità di una permanenza di Stefano Sensi.