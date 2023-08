Calciomercato Milan, scelto l’attaccante: Furlani insiste per il prestito

Una punta arriverà a Milanello: Furlani ha già un nome nel mirino e spera di riuscire a regalarlo a mister Pioli.

Il Milan ha diverse idee per completare la squadra nell’ultima fase del mercato. Dovrebbero arrivare almeno un difensore centrale e un attaccante, ma non è da escludere neppure l’ingaggio di un centrocampista.

A Stefano Pioli mancano poche pedine per avere un organico davvero completo. La società rossonera ha già investito molti soldi per il resto della campagna acquisti, dunque non bisogna aspettarsi spese particolarmente onerose adesso. La dirigenza andrà alla caccia di occasioni a condizioni economiche favorevoli per non appesantire il bilancio.

Calciomercato Milan, una punta per Pioli: c’è un nome preferito

La Gazzetta dello Sport conferma che sono stati riaperti i contatti per Armando Broja, classe 2001 di proprietà del Chelsea. L’amministratore delegato Giorgio Furlani proverà a insistere per ottenere l’attaccante albanese in prestito con diritto di riscatto.

Broja è reduce dalla rottura del legamento crociato anteriore, avvenuta nel dicembre 2022. Ha concluso anticipatamente la scorsa stagione e ora ha recuperato da quel grave infortunio, anche se la sua tenuta fisica andrà testata. Il Chelsea per adesso non ha aperto alla cessione in prestito, vuole prima comprare un nuovo centravanti. In questi giorni ci sono stati anche dei rumors su un interessamento della Roma, che però sembra aver virato su altri obiettivi.

Il Milan si era interessato già a Broja nel recente passato e adesso ci sta riprovando. Alto 1,91 metri, è un attaccante forte fisicamente e veloce, oltre che dotato di una buona tecnica. Ha caratteristiche che possono tornare davvero utili a Stefano Pioli.

Con la maglia del Chelsea non è riuscito a mettersi in mostra a causa del già citato infortunio, solo 19 presenze e 1 gol. In precedenza aveva giocato in prestito con Vitesse (11 gol e 3 assist in 34 partite) e Southampton (9 reti e 1 assist in 38 match). Vedremo se sarà lui il nome giusto per l’attacco del Milan.

In questi giorni si è parlato anche di Hugo Ekitike del PSG, che sembra preferire una cessione a titolo definitivo e che potrebbe inserire la punta francese in altre operazioni. Ad esempio, quella con l’Eintracht Francoforte per Kolo Muani. Altro nome accostato al Diavolo è Moise Kean, però per adesso la Juventus non apre a una cessione che preveda un prestito.

Ovviamente, se a Milanello dovesse arrivare una nuova punta, Lorenzo Colombo partirebbe in prestito. Cagliari e Genoa sono molto interessati a lui.