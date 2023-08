Di Marzio svela: “Milan, trattativa avanzata per il difensore”

Le ultime news lanciate da Gianluca Di Marzio sul tema difensore, con il Milan che vuole arricchire la rosa con questo innesto.

Il Milan vuole concludere il proprio mercato in entrata con un nuovo innesto in difesa. La richiesta di Stefano Pioli è quella di avere a disposizione almeno cinque centrali per la stagione in arrivo, visto che la sua squadra giocherà ben tre competizioni importanti.

L’idea è quella di reperire un difensore centrale giovane, di prospettiva, ma che nel giro di pochi mesi possa far parte delle rotazioni di prima squadra. Un po’ come accaduto con Pierre Kalulu o Malick Thiaw, che dopo un periodo di ambientamento si sono rivelati utili da subito.

Gianluca Di Marzio, noto esperto di calciomercato di Sky Sport, ha aggiornato la situazione sulla ricerca del nuovo centrale. Il profilo numero uno su cui sta lavorando Furlani si chiama Konstantinos Koulierakis. Stopper greco del Paok Salonicco, su cui il Milan si è inserito prepotentemente.

Arrivano conferme da Di Marzio: Koulierakis è il preferito dei rossoneri, un classe 2003 dal futuro sicuramente luminoso. La richiesta del club d’appartenenza è di 10 milioni di euro più 2 di bonus, mentre il Milan sta lavorando per cercare di abbassare le pretese. Trattativa in atto per il 19enne che è finito anche nel mirino del Fenerbahce nel recente passato.

Koulierakis in pole per il Milan, ma occhio anche a Pellegrino

Nelle prossime ore si saprà se il Milan ed il Paok troveranno una quadra per il trasferimento di Koulierakis in rossonero a titolo definitivo, anche se non c’è ancora accordo di base sul cartellino del greco. Filtra ottimismo ma serve ancora qualcosa.

Di Marzio non esclude che il Milan possa tenere in caldo però anche il nome di Marco Pellegrino, 21enne argentino del Platense. Anche su di lui si sono già dette e scritte cose molto positive, visto che si tratta di un centrale capace di impostare il gioco ed essere schierato anche da mediano puro.

Occhio però anche alla concorrenza della Sampdoria. La squadra allenata da Andrea Pirlo era stata la prima a muoversi per cercare di ingaggiare Pellegrino, con la formula del prestito. Ma l’inserimento del Milan ha messo in allerta i blucerchiati, che di recente hanno messo sul piatto 3,5 milioni di euro per il classe 2002.

Una cosa è certa. Il Milan entro fine agosto dovrebbe ottenere il cartellino di un centrale giovane, di carattere e di prospettiva. Un innesto in tipico stile RedBird che potrà crescere al fianco di compagni di reparto ben più esperti.