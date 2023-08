Divock Origi, nuova offerta dall’Arabia Saudita: il Milan spera

Origi ha una nuova richiesta dalla Saudi Pro League: il Milan spera nella cessione, è tutto nelle mani dell’attaccante ex Liverpool.

La società rossonera ha ancora delle operazioni in uscita da effettuare e spera di riuscire a concluderle tutte entro la fine del mercato estivo. Una di queste riguarda Divock Origi, totalmente fuori dai piani di Stefano Pioli.

Il centravanti belga non è stato convocato per la tournée negli Stati Uniti e non è stato portato in panchina neanche nelle successive amichevoli disputate in Italia. Le scelte dell’allenatore emiliano testimoniano in maniera chiara la sua posizione: il giocatore non rientra nel progetto e sarebbe meglio se partisse.

Calciomercato Milan, Origi nella Saudi Pro League?

Finora Origi ha rifiutato tutte le offerte che sono arrivate, nessuna lo ha convinto a lasciare Milano nonostante sia ai margini della squadra. Sono giunte delle richieste della Premier League e anche dall’Arabia Saudita, però per il momento non si è mosso. Cosa poco comprensibile, dato che rischia di passare mesi in tribuna o al massimo in panchina.

Nelle ultime ore il portale Football Insider ha rivelato l’esistenza di una nuova offerta proveniente dalla Saudi Pro League. A volerlo è l’Al Fateh, squadra allenata da Slaven Bilic e che ha in organico un altro giocatore belga: il difensore Jason Denayer, arrivato quest’estate a parametro zero. La presenza di un connazionale potrebbe convincere Origi a sposare il progetto del club saudita.

Non si conosce l’entità della proposta economica dell’Al Fateh per il giocatore e neppure quanto potrebbe guadagnare il Milan da questa cessione. La società saudita in questione non è di proprietà del fondo sovrano PIF e non sta conducendo un calciomercato con investimenti faraonici. La spesa principale ha riguardano l’ingaggio di Lucas Zelarayan per circa 2,75 milioni di euro.

Da capire quanto l’Al Fateh intenda spendere per Origi, che oggi in Italia percepisce uno stipendio da circa 4 milioni di euro netti annui (bonus inclusi). Per quanto concerne il cartellino, potrebbero bastare meno di 10 milioni. Il Milan lo ha preso a parametro zero poco più di un anno fa e, considerata la stagione negativa dell’attaccante belga, non può avere grandi pretese.

Football Insider riferisce anche che West Ham e Crystal Palace sono due squadre della Premier League interessate all’ex Liverpool. Vedremo se nei prossimi giorni ci saranno aggiornamenti concreti. Il club rossonero spera di liberarsi di un giocatore che è completamente fuori dal progetto.