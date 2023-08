I club con più valore al mondo: crescita pazzesca del Milan, i numeri

Secondo gli aggiornamenti di questo database riguardo il valore di impresa dei club, il Milan avrebbe fatto passi da gigante.

Al giorno d’oggi il calcio non conta soltanto per i risultati sul campo e per i trofei vinti. Ormai nel terzo millennio si parla di un vero e proprio business, un’attività in cui si sceglie di investire non solo per la passione sportiva, ma anche per l’ipotesi di fare affari e ingrandire brand e visibilità.

Non è un caso se la maggior parte dei club calcistici europei sono gestiti da fondi o gruppi internazionali che hanno come scopo l’allargamento del bacino d’utenza, il marketing estremo ed uno sviluppo planetario di merchandising e vendita dei diritti televisivi.

Vere e proprie aziende sportive. Come sottolineato dalla classica ricerca attuata da Football Benchmark, che ha stilato il rapporto annuale nominato The European Elite 2023. Ovvero un database sul valore di impresa dei maggiori club calcistici europei. Il tutto basato sul rapporto tra valore di mercato del capitale detenuto dai soci (o patrimonio netto), i debiti finanziari e la cassa in gestione.

Milan, crescita di valore dell’83%: è record in Europa

La classifica stilata da Football Benchmark riguarda i 32 club europei che vantano maggior valore di mercato. Ricerca e dati basati da un algoritmo che tiene conto di cinque fattori: redditività, popolarità, potenziale sportivo (in base al valore della rosa), diritti tv, proprietà dello stadio.

Va segnalato immediatamente il dato positivo riguardo il Milan. In questa classifica, il club rossonero è al 15° posto, con un valore stimato su 1,06 miliardi di euro. Ma ciò che stupisce è che il Milan è la società che ha avuto il maggior incremento di valore negli ultimi dodici mesi: ben l’83% di crescita grazie al lavoro effettuato prima da Elliott e poi da RedBird Capital.

La classifica di FB dimostra come il calcio inglese sia ampiamente superiore, per valore, ricavi e forza economica, rispetto alle altre leghe. Ben 11 squadre sulle 32 prese in considerazione militano in Premier League. A dominare in questo 2023 è il Manchester City: i campioni d’Europa vantano un valore di 4 miliardi e 73 milioni di euro. Superato il Real Madrid, al secondo posto e dominatore di questa classifica nelle ultime due annate.

La prima delle italiane resta la Juventus, scesa però dal decimo al dodicesimo posto, con un valore d’impresa di 1,794 miliardi di euro. Significativo per i bianconeri il caos giudiziario che ha visto coinvolti anche i vertici della controllante Exor. Prima del Milan ci sono i rivali dell’Inter, al 14° posto con un valore stimato sul miliardo e 258 milioni.