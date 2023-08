Milan, fatta per un’altra cessione: in prestito in Olanda

Il Milan ha chiuso per un’altra importante cessione. A riferirlo è Sky Sport che spiega della partenza dell’attaccante in prestito verso l’Olanda

Il Milan sta pian piano portando avanti un lavoro oculato di sfoltimento della rosa. Gli esuberi erano tanti, con Giorgio Furlani attualmente a lavoro per piazzarli tutti. Non un obiettivo semplice data la lunga lista di elementi ridondanti. Sin qui, hanno salutato Milanello Ante Rebic (Besiktas), Daniel Maldini (Hellas Verona), Junior Messias (Genoa), Charles De Ketelaere (Atalanta), Matteo Gabbia (Villareal), e Devis Vazquez (Sheffield Wednesday).

Alla lista delle cessioni ne mancano ancora diverse da portare a compimento. Nello specifico, si sta facendo il possibile per piazzare Mattia Caldara, Fodé Ballo-Touré (vicino al Werder Brema), Yacine Adli e Divock Origi. Tutto da decidere, invece, il futuro di Lorenzo Colombo e Alexis Saelemaekers. La situazione più affollata è in attacco, dove appunto resta incerta la situazione di elementi come Origi e Colombo. A questi c’è da aggiungere il grosso esubero Marko Lazetic, il baby attaccante acquistato nel 2021 dalla Stella Rossa.

Da quanto apprendiamo dalle ultime di Sky Sport, la cessione del serbo è ormai cosa fatta. Andrà in Olanda. Tutti i dettagli.

Lazetic, cessione compiuta: parte in prestito

La scorsa stagione, Marko Lazetic è stato mandato in prestito agli austriaci del SCR Altach. Un’esperienza di sei mesi dove il serbo non ha di certo brillato. C’era infatti un diritto di riscatto nell’accordo, che il club in questione non ha voluto esercitare. Lazetic ha sicuramente delle grandi potenzialità, ma ancora 19enne necessita di un percorso attento e paziente. Non sappiamo se il suo futuro sarà al Milan. La certezza è che ha bisogno di giocare con maggiore continuità per imporsi a certi livelli in un secondo momento.

Per questo, come riferisce Sky Sport, Giorgio Furlani ha chiuso per la sua cessione in prestito al Fortuna Sittard, club olandese con sede nella città di Sittard e militante in Eredivisie, massima serie dei Paesi Bassi. Una buona notizia per il Milan, che fa spazio nella rosa e contemporaneamente garantisce una nuova opportunità al giocatore. Ricordiamo che il club rossonero, nel 2021, ha speso 4 milioni e mezzo di euro per aggiudicarselo dalla Stella Rossa. Ha fatto prima la spola tra Prima Squadra e Primavera, ma è chiaro che serve qualcosa in più al giovane per sentirsi protagonista e tirare fuori tutte le sue potenzialità. L’esperienza in Olanda può essere quella più giusta.