Milan, occhi su un altro gioiello del Lille: concorrenza spietata

Il Milan deve fronteggiare numerosi club rivali per la corsa al centrocampista che sta facendo impazzire tutti con la maglia del Lille.

Parli del Lille ed i tifosi del Milan sicuramente sorrideranno. Sì, perché gli affari con il club del nord della Francia evoca ottimi ricordi ai milanisti, viste le trattative di successo attuate e finalizzate tra le due società.

Basta fare due nomi: Rafael Leao e Mike Maignan. Entrambi acquistati dal Lille a titolo definitivo, entrambi divenuti in poco tempo dei punti fermi del Milan, delle scommesse azzeccate. Leao arrivò in rossonero nell’estate 2019, dopo una sola stagione promettente in Ligue 1. Mentre Magic Mike è arrivato nel 2021 per rimpiazzare Donnarumma, rivelandosi a tratti anche superiore tra i pali.

Inevitabile che il Milan possa essere attratto da altri gioielli che si fanno apprezzare e conoscere dalle parti dello stadio Pierre Mauroy. Nel recente passato i rossoneri ad esempio si sono interessati a giocatori come Renato Sanches o Jonathan David. Mentre nelle ultime ore c’è un altro talento made in Lille che sembra piacere da matti i talent-scout di Milanello.

Baleba, l’ultimo talento del Lille che piace a mezza Europa

Il Milan avrebbe messo gli occhi su Carlos Baleba, calciatore giovanissimo che solo i più attenti al calcio internazionale, e francese in questo caso, già conoscono. Un mediano classe 2004 che milita nel Lille. Fu proprio la squadra transalpina a portarlo in Europa dal Camerun, sua nazione di provenienza.

Dallo scorso anno Baleba ha cominciato ad entrare in pianta stabile nel giro della prima squadra del Lille. Prestazioni incoraggianti e talento cristallino messo in mostra per questo ordinato calciatore, abile a giocare sia da mediano che da mezzala. Il Milan però, secondo ciò che scrive il tabloid Daily Mail, dovrà fronteggiare una folta concorrenza.

Sono tante le squadre europee che hanno visionato Baleba e che sono pronte a darsi battaglia per il 19enne. Newcastle, Monaco, Liverpool, Brighton e pure i rivali italiani della Juventus. Una schiera di top club che vorrebbero assicurarsi le prestazioni per il presente e per il futuro del camerunese.

In Inghilterra scrivono che al momento soltanto il Brighton, allenato da Roberto De Zerbi, ha mosso una proposta ufficiale al Lille per il cartellino di Carlos Baleba. Offerti 17,5 milioni di euro (15 milioni di sterline) per anticipare la concorrenza, visto che i Seagulls sono a caccia di un nuovo centrocampista dinamico e muscolare per rimpiazzare l’addio di Moises Caicedo.