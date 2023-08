Milan, sondaggio per Kean: l’idea rossonera sulla formula

Di Marzio ha fatto il punto sul calciomercato del Milan: si parla di un nuovo difensore e di un nuovo attaccante, ecco i nomi.

La società rossonera prima della chiusura del mercato estivo metterà a segno altri colpi. La campagna acquisti non è terminata, dopo gli otto nuovi innesti già arrivati a Milanello.

Il Milan sembra intenzionato a prendere un difensore centrale e un attaccante. Per quanto concerne la difesa, Gianluca Di Marzio di Sky Sport ha confermato che i nomi forti in questo momento sono due. Si tratta di Konstantinos Koulierakis del Paok Salonicco e di Marco Pellegrino del Platense. Il primo pare essere il preferito, ma viene valutato 10 milioni di euro più 2 di bonus e la dirigenza rossonera vorrebbe spendere un po’ meno. Più economico il collega argentino, obiettivo anche della Sampdoria.

Calciomercato Milan, sondaggio per Kean della Juventus

Per quanto concerne l’attacco, Di Marzio conferma che il primo nome sondato dal Diavolo è quello di Armando Broja. Però, il Chelsea ha solamente il 21enne albanese come alternativa a Nicolas Jackson dopo il serio infortunio a Christopher Nkunku. Ci sarebbe anche Romelu Lukaku, però non rientra nei piani dei Blues e se si dovesse riaprire lo scambio con Dusan Vlahovic della Juventus allora ci potrebbe essere la possibilità di ridiscutere di Broja. Oggi il Chelsea non contempla un suo trasferimento in prestito, ma lo scenario può cambiare se a Londra arrivasse un nuovo attaccante.

Un altro nome che piace è Hugo Ekitike, in uscita dal PSG. La novità menzionata dal giornalista di Sky Sport è Moise Kean, per il quale il Milan ha effettuato un sondaggio. La dirigenza rossonera pensa a un prestito oneroso con diritto di riscatto che può diventare obbligo a determinate condizioni. Soluzione non gradita alla Juventus, che preferisce una cessione a titolo definitivo.

Al momento, si tratta solo di un’idea e non c’è una vera trattativa in corso. Vedremo nei prossimi giorni se ci saranno degli sviluppi riguardanti Kean. Quest’ultimo farebbe comodo anche per una questione di liste. Ovviamente, se non dovesse arrivare un nuovo attaccante, Lorenzo Colombo non partirebbe in prestito.

Il centravanti di Vimercate è richiesto da Cagliari e Genoa. Preferirebbe lasciare il Milan per giocare con maggiore continuità, però tutto dipenderà dall’eventuale approdo a Milanello di un sostituto.