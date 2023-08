Pellegrino, assist al Milan: l’annuncio in diretta (VIDEO)

Il giovane difensore argentino Marco Pellegrino è nel mirino del Milan e non soltanto. In arrivo un indizio sul suo prossimo futuro.

Il Milan è ufficialmente a caccia di un nuovo centrale su cui puntare in prospettiva futura. Il club ha deciso di arricchire il parco difensore per dare maggiori opportunità a mister Stefano Pioli.

L’intenzione è quella di prendere un nuovo difensore giovane e di prospettiva, non certamente un calciatore d’esperienza. Dunque costi contenuti e valutazione su elementi che potranno diventare utili e importanti nel prossimo futuro. Una classica operazione stile Geoffrey Moncada, il talent scout rossonero che ha individuato numerosi rinforzi di talento.

Uno dei nomi su cui il Milan si sta muovendo è quello di Marco Pellegrino. Centrale argentino, con chiari origini italiane, che milita nel Platense. Osservato da vicino dagli emissari milanisti, ha dato ottime indicazioni in prospettiva. Classe 2002, piede mancino e contratto in scadenza tra poco più di un anno.

Pellegrino e la rivelazione: “Già parlo un po’ di italiano”

Nella giornata di ieri Marco Pellegrino ha fatto parlare di sé. Infatti il giovane calciatore ed obiettivo del Milan ha partecipato alla diretta sul canale Twitch della Liga Profesional Argentina. Qualche chiacchierata sulla sua avventura sportiva, sui sogni e le ambizioni di questo talentuoso 21enne.

Nei discorsi è uscito fuori anche un riferimento all’Italia. Sia per le origini di Pellegrino, che come detto vanta anche il passaporto italiano, sia per i rumors di mercato che lo vedono vicino al Milan. Il difensore, incalzato dal conduttore della diretta streaming sulla capacità di parlare la nostra lingua ha ammesso: “Sì, parlo italiano. Almeno un pochino, nel dubbio non esageriamo. Se mi arrangio? Chiaro…”.

🦑 Marco Pellegrino, difensore del Platense accostato a Sampdoria e Milan, è stato ospite ieri sul canale Twitch della Liga Profesional Argentina Tra le tante domande, anche un accenno ad un possibile futuro in Italia… 🇮🇹 pic.twitter.com/IbqbKQopD2 — Giacomo Cobianchi (@G_Cobianchi) August 17, 2023

La risposta del conduttore è altrettanto emblematica: “Allora ci siamo capiti”, come a voler dire che sul discorso di un prossimo futuro di carriera in Serie A Pellegrino sarebbe già avvantaggiato e si sentirebbe a casa. Oltre al Milan c’è anche la Sampdoria forte su questo calciatore del Platense, che viene valutato intorno ai 5 milioni di euro.

I rossoneri non hanno ancora mosso un’offerta concreta per Pellegrino, bensì stanno valutando l’operazione e dialogando con gli agenti del calciatore. La Samp invece si era mossa inizialmente con un’offerta di prestito, rifiutata però dal Platense. Nelle prossime ore la società di Bogliasco potrebbe ripresentarsi con una proposta da 3,5 milioni di euro per il cartellino di Pellegrino.