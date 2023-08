Di Marzio: “Kean-Milan, c’è un ostacolo. Pellegrino sorpassa Koulierakis”

Di Marzio ha fornito gli ultimi aggiornamenti sul calciomercato in entrata del Milan: ci sono novità su difesa e attacco.

I tifosi rossoneri si aspettano altri colpi dalla campagna acquisti, dopo gli otto già messi a segno. L’ideale sarebbe prendere un rinforzo per reparto.

Per quanto concerne la difesa, c’è sicuramente l’idea di prendere un centrale. Gianluca Di Marzio a Sky Sport ha spiegato che c’è stata una frenata per quanto riguarda Konstantinos Koulierakis, greco classe 2003. Il Paok Salonicco non vuole fare sconti rispetto al prezzo fissato da 10 milioni di euro più 2 di bonus.

Il Milan vorrebbe spendere meno e per questo è balzato in pole position Marco Pellegrino dell’Atletico Platense. Il 21enne argentino ha una valutazione inferiore a quella di Koulierakis e potrebbe essere il profilo giusto per completare la retroguardia di Stefano Pioli. Nelle scorse ore ci sono stati nuovi contatti.

Calciomercato Milan, il punto sull’attacco: la strategia del club

Per quanto concerne il reparto offensivo, Di Marzio ha spiegato che oggi l’idea del Milan è quella di prendere un centravanti in prestito con diritto di riscatto. Piacciono Moise Kean, Armando Broja e Hugo Ekitike ma per il momento Juventus, Chelsea e PSG non aprono alla formula preferita dal club rossonero.

Il Milan potrebbe decidere di spendere solo nel caso in cui dovesse riuscire a finalizzare la cessione di Divock Origi. L’ex Liverpool è completamente fuori dai piani di Pioli e il Diavolo spera di riuscire a venderlo. Finora lui ha respinto le proposte che sono arrivate e bisognerà vedere se la situazione cambierà. Sarebbe meglio, anche perché il belga rischia di passare mesi ai margini della squadra e la soluzione più logica è un trasferimento che gli permetta di giocare con continuità.

Un altro che potrebbe lasciare Milanello è Lorenzo Colombo, che con l’arrivo di una nuova punta partirebbe in prestito. Oltre a Cagliari e Genoa, anche il Monza si è inserito nella corsa. L’attaccante di Vimercate ha voglia di giocare e sta valutando ogni opzione sul tavolo.