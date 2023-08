Giroud e il no all’Arabia: la cifra da capogiro che ha rifiutato

Sono state svelate li cifre della ricchissima proposta araba alla quale il centravanti francese ha saputo dire di no

Non c’è dubbio che questa sessione estiva di calciomercato sia stata fortemente influenzata dall’entrata in scena dei club dell’Arabia Saudita, pronti a mettere sul piatto cifre esorbitanti per convincere i migliori calciatori a trasferirsi nella Saudi Pro League.

L’ultimo campione in ordine di tempo ad aver ceduto alla corte degli arabi è stato Neymar, che ha salutato il Paris Saint Germain per accettare un contratto biennale da 80 milioni di euro a stagione per vestire la maglia numero 10 dell’Al Hilal, squadra in cui si erano già trasferiti Koulibaly, Ruben Neves e Milinkovic Savic. Il numero di top player che ha accettato la destinazione è sempre più alto, ma altrettanti campioni hanno rifiutato i soldi arabi.

Tra questi, come era stato già raccontato, c’è anche Olivier Giroud, che a giugno aveva rifiutato un’offerta araba per rimanere in Serie A con il Milan. La decisione è stata importante perché il centravanti francese compirà ben 37 anni fra poco più di un mese. La notizia era già stata riportata e confermata dallo stesso attaccante nel corso di un’intervista, ma oggi sono circolate anche le cifre di quella ricca offerta.

Il francese ha rifiutato un biennale da 24 milioni

Giroud aveva trovato l’accordo con il Diavolo per il rinnovo di un altro anno ed è pronto a guidare l’attacco della squadra di Stefano Pioli anche per la stagione che sta per cominciare, nonostante la concorrenza si sempre forte.

Neanche la ricca proposta araba lo ha fatto tentennare e lui, come diversi altri, ha deciso di dire no al denaro per rimanere nel calcio che conta. A rivelare le cifre che il classe 1986 sarebbe andato a guadagnare è stato Nicolò Schira sul proprio account Twitter. L’esperto di mercato ha riferito che un paio di mesi fa un club saudita ha offerto al giocatore un contratto di due anni con l’opzione per un terzo.

La cifra, come al solito per gli arabi, era tutt’altro che irrisoria. Ben 12 milioni di euro a stagione. Più del triplo quindi rispetto a quanto Giroud guadagna attualmente al Milan. L’ex Chelsea però sta bene in Italia e vuole giocare i suoi ultimi anni ad alti livelli con il Diavolo, per provare a vincere ancora qualcosa di importante.