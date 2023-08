Luka Jovic offerto al Milan: nome nuovo per l’attacco rossonero

Un attaccante della Serie A è stato proposto al Milan: la dirigenza sta valutando più opzioni per rinforzare il reparto.

La dirigenza rossonera vorrebbe regalare a Stefano Pioli un nuovo centravanti prima della fine della sessione estiva del calciomercato. Gli farebbe molto comodo un’alternativa a Olivier Giroud, che a settembre compirà 37 anni e che andrà gestito nel corso della stagione.

In organico ci sono ancora Divock Origi e Lorenzo Colombo, ma il primo è totalmente fuori dal progetto e l’obiettivo è venderlo, mentre il secondo è ritenuto un po’ acerbo e potrebbe partire in prestito. C’è Noah Okafor che può giocare anche come attaccante, però la dirigenza spera di trovare una soluzione a buone condizioni economiche per portare a Milanello una nuova punta.

Calciomercato Milan, nuovo centravanti dalla Serie A?

Negli ultimi giorni si è parlato soprattutto di tre nomi: Armando Broja del Chelsea, Hugo Ekitike del PSG e Moise Kean della Juventus. Il Milan vorrebbe fare un’operazione con in prestito con diritto di riscatto, ma nessuna delle tre società ha aperto a tale formula. Ora il Milan non può fare un grande investimento nel ruolo e quindi cerca soluzioni low cost.

Secondo quanto rivelato dal giornalista sportivo Matteo Moretto di Relevo, al Milan è stato offerto anche Luka Jovic. Il 25enne serbo è ritenuto cedibile dalla Fiorentina, che in attacco ha comprato Lucas Beltran dal River Plate e M’Bala Nzola dallo Spezia. L’entourage sta proponendo il giocatore a più società e spera di trovare presto una buona sistemazione per lui.

Luka Jović ha sido ofrecido al Milan.@relevo — Matteo Moretto (@MatteMoretto) August 18, 2023



Da capire se il Milan possa essere realmente interessato a Jovic, che nella passata stagione ha totalizzato 13 gol e 5 assist in 50 presenze. Con la Fiorentina ha un contratto che scade a giugno 2024 e che prevede un’opzione per un prolungamento di altri due anni. I viola lo avevano acquistato senza spendere un euro, però avevano garantito al Real Madrid il 50% dell’incasso delle futura rivendita.

Jovic era finito nel mirino del Milan già quando giocava in Spagna e non aveva avuto un grande rendimento, poi non ci sono state le condizioni per fare l’operazione e sono state fatte altre scelte.