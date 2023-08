Milan, Pellegrino sempre più vicino: i dettagli

Nella serata di oggi la dirigenza del Milan ha incontrato il Presidente del Platense per Marco Pellegrino. La trattativa entra nel vivo. I dettagli

Il Milan ha riacceso in poco tempo il suo calciomercato. Se Giorgio Furlani sembrava concentrato sulle cessioni, in poco tempo si è scaldata la pista per il nuovo difensore da regalare a Stefano Pioli. L’uscita di Matteo Gabbia costringe il Diavolo ad intervenire sul mercato, e quindi a reclutare un altro centrale. La scelta sembra ormai fatta: il Milan ha puntato Marco Pellegrino del Platense, il classe 2002 con passaporto italiano.

La trattativa con il club argentino va avanti da giorni, ma il punto di svolta è avvenuto oggi. Infatti, il Presidente del Platense è sbarcato a Milano nel pomeriggio di questo venerdì, per incontrare Geoffrey Moncada e Antonio D’Ottavio, rappresentanti del Milan. Il summit di mercato ha avuto luogo, portando degli spunti cruciali sulla trattativa. Non c’è ancora un accordo tra le parti, ma l’affare è entrato nel vivo. Pare possa trattarsi di una questione di ore, massimo di qualche giorno. Ma Marco Pellegrino può concretamente essere il nuovo difensore di prospettiva della squadra di Pioli.

Il Milan ha messo sul piatto del Platense 3 milioni di euro più bonus, con anche una percentuale sulla futura rivendita in favore degli argentini. Non ci siamo ancora, ma come accennato si tratta di limare e concordare qualche dettaglio. Nel frattempo, la rivale di mercato si è fatta da parte.

Pellegrino, c’è solo il Milan: Samp defilata

Il primo club a muoversi per Marco Pellegrino era stato la Sampdoria. I liguri avevano presentato in fretta un’offerta al Platense di 3,5 milioni di euro più il 20% sulla futura rivendita. L’inserimento prepotente del Milan ha chiaramente stravolto tutto. C’è adesso una chiara preferenza, tanto per il club che per il giocatore. Il Diavolo è la prima scelta, e lo dimostra il fatto che la Sampdoria si è ormai defilata per Marco Pellegrino. Ha infatti puntato con decisione nelle ultime ore Facundo Gonzalez in prestito dalla Juventus.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Club Atlético Platense (@caplatense)



Dunque, non ci resta che attendere le prossime ore per sperare nella buona riuscita dell’affare che può portare Marco Pellegrino al Milan. Presenti all’incontro di stasera anche gli agenti del calciatore, i quali spingono per l’accordo coi rossoneri. Ciò che appare certo è che l’incontro tra Sebastiàn Ordonez (Presidente Platense) e la dirigenza milanista ha portato i suoi frutti. La trattativa si è infiammata.