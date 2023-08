Milan, si inserisce Galliani: il Monza vuole l’attaccante

Il Monza si sarebbe inserito nella corsa al giovane attaccante italiano. Vediamo quale sarà la decisione del Milan nei prossimi giorni.

In questi giorni il Milan e le altre squadre di Serie A si concentreranno soprattutto sul campionato, che incomincerà proprio nel weekend alle porte. Ma anche le trame di calciomercato continueranno a far parlare.

I rossoneri hanno già fatto il ‘grosso’ del lavoro nelle scorse settimane, con 8 colpi ufficializzati da tempo. Mentre ora la società guidata da RedBird Capital si sta concentrando su alcune uscite necessarie, sia per snellire il monte-ingaggi, sia per lasciare spazio a futuri innesti più utili alla causa.

Proprio in queste ultime settimane il Milan sta puntellando l’attacco. Dopo gli arrivi di elementi come Okafor, Chukwueze e Pulisic, è tempo di trovare squadra per quegli elementi che mister Pioli non ritiene idonei. Rebic, Messias e De Ketelaere sono già stati ceduti altrove, ma qualche tassello va ancora sistemato.

Milan, Colombo in uscita: ci prova anche il Monza

Uno dei calciatori che entro fine agosto dovrebbe lasciare il Milan, magari a titolo temporaneo, è Lorenzo Colombo. Il giovane attaccante classe 2002 viene da un’ottima stagione in prestito al Lecce. Durante l’estate ha provato a ritagliarsi dello spazio, ma i piani del Milan appaiono diversi.

Infatti Pioli avrebbe chiesto una prima punta vera e propria come alternativa a Olivier Giroud, mentre Colombo ha caratteristiche più da seconda punta, da attaccante dinamico che sa giocare anche lontano dalla porta. Per questo motivo verrà mandato a giocare altrove per il terzo anno consecutivo, dopo le esperienze a Cremonese, SPAL e Lecce.

Sono già diverse le squadre sulle sue tracce. Ma come scritto su Gianlucadimarzio.com, di recente anche il Monza si è mosso per Colombo. Forte interessamento della società brianzola, che sta cercando proprio un attaccante giovane e di qualità per la stagione in divenire, soprattutto se dovesse partire un altro ex milanista come Andrea Petagna.

Colombo era già finito nel mirino delle neopromosse Cagliari e Genoa, ma chissà che Adriano Galliani non possa spuntarla inserendosi con prepotenza sul giocatore e ovviamente sfruttando i rapporti atavici con il Milan. I rossoneri non vogliono perdere Colombo a titolo definitivo, quindi si lavorerebbe o sul prestito (con eventuale diritto di riscatto e contro-riscatto) oppure su una cessione con tanto di recompra a favore del Milan stesso.