Nicolò Zaniolo in Premier League, è ufficiale

Adesso è ufficiale. Nicolò Zaniolo è un nuovo calciatore dell’Aston Villa. Lo ha comunicato il club inglese con una nota sui propri canali. Eccola di seguito

Il destino di Nicolò Zaniolo è ancora una volta lontano dall’Italia. Il calciatore azzurro, ex Roma, si è trasferito ufficialmente in Inghilterra. Giocherà in Premier League con la maglia dell’Aston Villa, dopo gli ultimi sei mesi esaltanti al Galatasaray in Turchia. Nonostante i rumors di mercato che lo volevano alla Juventus, Zaniolo ha detto di sì alla scommessa inglese.

Ricorderemo bene che il nome di Nicolò è stato molto spesso accostato anche al Milan. A gennaio scorso, in realtà, il giocatore era ad un passo dal vestire rossonero, salvo poi la Roma fare muro all’offerta di prestito e preferire quella cash del Galatasaray. Ebbene, Zaniolo è adesso pronto ad una nuova e ambiziosa esperienza, nel campionato più competitivo al mondo. L’Aston Villa ha comunicato l’acquisto del giocatore con una nota ufficiale sul proprio sito.

Zaniolo all’Aston Villa: il comunicato

Questo quanto recita il comunicato ufficiale del club inglese:

L’Aston Villa è lieta di annunciare la firma in prestito del nazionale italiano Nicolò Zaniolo. Il 24enne si unisce al Villa dalla squadra turca del Galatasaray, previa richiesta di visto andata a buon fine. Campione di campionato con il club di Istanbul la scorsa stagione, Zaniolo ha esordito in patria con l’AS Roma, con cui ha vinto la UEFA Europa Conference League nel 2022. Nella sua prima stagione nella Città Eterna, le impressionanti prestazioni del centrocampista lo hanno visto nominato Giovane Giocatore dell’Anno di Serie A per il 2018/19.

Secondo quanto riportano le fonti più autorevoli, Zaniolo si trasferisce all’Aston Villa in prestito con diritto di riscatto (27 milioni complessivi) che diventa obbligo a determinate condizioni.