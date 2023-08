Pellegrino-Milan, ci siamo: ore decisive, i dettagli

Il difensore argentino Marco Pellegrino sembra davvero ad un passo dal Milan. Oggi potrebbe essere definito l’acquisto, i dettagli

Come è noto da giorni, il prossimo colpo in entrata per il Milan dovrebbe essere un difensore. Un elemento giovane e di prospettiva che i rossoneri hanno seguito e osservato da tempo, magari anche con l’ausilio del famigerato algoritmo.

Un classico colpo in stile RedBird, che in questa sessione di calciomercato sta puntando su investimenti di prospettiva e non soltanto su calciatori pronti nell’immediato. Non a caso, a parte il secondo portiere Sportiello (già bloccato da Maldini e Massara), tutti gli acquisti estivi hanno riguardato calciatori dai 26 anni in giù.

La ricerca del Milan sembra sia stata ristretta verso il nome di Marco Pellegrino. Ovvero il coriaceo stopper argentino con passaporto italiano, che gioca nel Platense. Ottimi i report degli osservatori su questo talento classe 2002 che andrebbe a completare il reparto come quinto centrale a disposizione, prendendo il posto del partente Matteo Gabbia.

Dall’Argentina sicuri: oggi giornata decisiva per Pellegrino al Milan

Nelle ultime ore la trattativa tra il Milan ed il Platense avrebbe subito un’accelerazione importante. Lo scrive un noto giornalista sportivo dall’Argentina: Cesar Luis Merlo, penna di Tyc Sports, ha dato aggiornamenti molto rilevanti sull’affare Pellegrino.

Secondo quest’ultimo collega, oggi il presidente del Platense sbarcherà di persona in Italia. L’obiettivo è quello di trattare personalmente la cessione di Pellegrino al Milan, senza inviare delegati o intermediari. Una mossa che sembra avvicinare nettamente le parti, visto che si muoverà direttamente il patron del club.

Le parti devono ancora trovare l’accordo definitivo su modalità e prezzo del cartellino del difensore. In passato è stata la Sampdoria la società italiana a muoversi con un paio di proposte: prima sulla base del prestito, prontamente rifiutata, poi di recente con un’offerta da 3,5 milioni di euro. Il Milan rilancerà sicuramente sperando di trovare entro il weekend l’accordo buono per tutti.

Il Platense è un club argentino molto giovane, con un’età media della rosa piuttosto bassa, che punta fortemente sui giovani talenti sudamericani e cresciuti nel proprio vivaio. Pellegrino è allenato da una grande icona del calcio albiceleste come Martin Palermo. Ovvero l’ex centravanti del Boca Juniors e della Nazionale, molto spesso accostato alle squadre di Serie A ma alla fine ridottosi solo a qualche esperienza non positiva nella Liga spagnola.