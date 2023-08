Pellegrino-Milan, la scelta ufficiale degli argentini

Nel frattempo in Argentina arriva la decisione di Martin Palermo sul difensore, Marco Pellegrino, che tanto piace al Milan. Il segnale appare chiaro. Il punto della situazione

Sono tornate ad essere ore calde per il calciomercato del Milan. I rossoneri hanno deciso di mettere le mani su un nuovo difensore e uno dei nomi in cima alla lista è sicuramente quello di Marco Pellegrino.

Il centrale classe 2002, in forza al Platense, è in possesso del passaporto italiano e può essere davvero il prossimo rinforzo per il pacchetto arretrato. Di fatto il giocatore argentino andrebbe ad occupare il post lasciato vacante da Matteo Gabbia. Una scommessa, come Thiaw, che il Milan spera col tempo di vincere. D’altronde Pellegrino ha davvero le caratteristiche che Geoffrey Moncada cerca per il suo Diavolo: ora i due club sono in trattativa per riuscire a trovare un accordo. Per quanto riguarda quello con il calciatore, desideroso di sbarcare in Italia non ci sono problemi.

Il club rossonero vuole chiude in fretta, sbarazzandosi della concorrenza della Sampdoria, che gli potrebbe offrire una maglia da titolare. Le prossime ore, con l’arrivo in Italia del numero uno del Club Atletico Platense, potrebbero davvero essere decisive.

Milan, futuro Pellegrino: la scelta di Martin Palermo

Nel frattempo la stagione in Argentina prosegue e il Club Atletico Platense si prepara a giocare una della partite più attese.

#CopaDeLaLiga 🏆 | Listos para ir a La Bombonera ✅ 📋 Estos son los jugadores convocados por Martin Palermo para visitar mañana a Boca, desde las 21.00 hs. 🙌🏻 #VamosCalamares🦑 pic.twitter.com/U4ebiwIQSD — Club Atlético Platense (@caplatense) August 17, 2023

Martin Palermo e i suoi uomini, infatti, alle 21, orario argentino (alle 2.00 italiane), sono pronti a giocare contro il Boca Junior, una squadre più importanti, in cui ha militato l’ex attaccante. Nella notte, dunque, si scenderà in campo a La Bombonera, per la Copa De La Liga.

Sarà un’occasione importante per capire se ci sarà spazio per Marco Pellegrino o verrà risparmiato vista la trattativa tra le parti. Il suo nome, come si può evincere dalla lista pubblicata sul profilo ufficiale Twitter del club, è comunque presente tra i convocati di Palermo ed è dunque pronto a giocare.