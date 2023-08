Sergino Dest saluta il Milan: “Sono orgoglioso”

Sergino Dest ha salutato il Milan con qualche settimana, forse mese, di ritardo. Lo ha fatto con un post sui propri canali social. Eccolo di seguito

Non si può affatto dire che l’esperienza di Sergino Dest al Milan sia stata positiva, anzi. Acquistato dal Barcellona la scorsa estate, è arrivato a Milanello in prestito con diritto di riscatto fissato attorno ai 20 milioni di euro. Il suo ingaggio all’ultimo giorno di mercato da parte di Paolo Maldini e Frederic Massara aveva infiammato l’ambiente. D’altronde, di lui si diceva un gran bene, classificato come uno dei giovani talenti più emergenti del panorama calcistico europeo. Le migliori cose le aveva fatte vedere all’Ajax, poi il passaggio al Barcellona per volontà dell’allenatore Ronald Koeman.

La sua esperienza in blaugrana non è mai stata esaltante, complice anche uno spazio ridotto concessogli dagli allenatori successivi. Si pensava che al Milan avrebbe potuto riscattare tutto il suo talento, in un ambiente consono alla crescita e allo sviluppo dei giocatori più freschi e acerbi. Ma così non è stato. Una fragilità soprattutto mentale lo ha ben presto condotto ai margini del progetto rossonero.

Per lui, solo 14 presenze nella scorsa stagione in rossonero, considerando Serie A, Champions League, Coppa Italia e Supercoppa italiana. Nessun gol o assist. Il Milan non ci ha pensato due volte a rispedirlo in Spagna, anche perché negli ultimi sei mesi la sua è stata praticamente una presenza assente. Ieri, a distanza di settimane dal ritorno al Barca, Sergino Dest ha ben pensato di salutare l’AC Milan e i suoi tifosi.

Dest ai saluti: “Meglio tardi che mai”

Sergino Dest ha salutato il club rossonero e la sua tifoseria con un particolare post su Instagram. Un video che riprende le sue migliori giocate in rossonero, nelle poche apparizioni fatte. Poi un pensiero annesso in didascalia: “Cari sostenitori del AC Milan, Vorrei esprimere la mia gratitudine per il tempo che ho vissuto con tutti voi. Sono orgoglioso di aver fatto parte di un club così fantastico con una storia ricca e bella. Questo messaggio è un po’ più tardi di quanto avrei voluto, ma come si dice, meglio tardi che mai. Sergiño Dest”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sergiño Dest (@sgd_2)



Insomma, sì, meglio tardi che mai. Ma il saluto di Sergino Dest a così tanto tempo dall’addio conferma qualche limite caratteriale importante. Ad ogni modo, si augura il meglio al calciatore statunitense, che possa trovare fortuna e stabilità altrove. Al Milan è stato certamente una meteora.