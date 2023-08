Milan, inaugurato store ufficiale all’aeroporto Milano Malpensa: è il primo di un club calcistico

Il Milan è il primo club calcistico ad avere uno store presso l’aeroporto di Milano Malpensa: per la società rossonera una bella novità.

Stamattina il Milan ha comunicato di aver inaugurato un nuovo store ufficiale in un punto strategico della città: l’aeroporto di Milano Malpensa. Nello specifico, all’interno del Terminal 1 nell’area partenze Schengen.

Si tratta della prima squadra di calcio a farlo. La scelta di aprire un punto vendita in uno dei poli turistici più importanti rientra nella strategia rossonera di sviluppo in ambito retail, che ha registrato un’importante crescita (+68%) rispetto alla passata stagione considerando tutti i canali ufficiali del club, compreso l’e-commerce.

Casper Stylsvig, chief revenue officer AC Milan, è felice dell’apertura del nuovo store: “Lo store è concepito come un punto di riferimento per i turisti, ma anche per i nostri tifosi più affezionati. Vogliamo soddisfare le esigenze di tutti, da chi desidera acquistare la maglia del Milan prima di tornare a casa a chi cerca semplicemente un gadget come ricordo della nostra bellissima città. Questo store contribuisce a valorizzare al meglio la presenza del club sul territorio e la sua anima internazionale“.

Il punto vendita, aperto dalle 6 alle 21 nel periodo estivo e dalle 6:30 alle 21:30 nel periodo invernale, sarà presenza permanente all’interno dell’aeroporto Milano Malpensa (oltre 21 milioni di passeggeri nel 2022).