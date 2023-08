“Crediamo in lui!”: l’annuncio spiazza il Milan

Mancano ormai meno di due settimane alla fine del mercato estivo e il Milan ha già fatto la maggior parte delle operazioni per tempo. Stefano Pioli è stato accontentato anche nelle tempistiche e la squadra è quasi al completo.

La dirigenza rossonera non ha però finito di lavorare in entrata e qualche ultimo colpo potrebbe arrivare negli ultimi giorni. Non è un mistero ormai che il Diavolo sta valutando alcune ipotesi per completare il reparto d’attacco, ovviamente nel caso in cui sarà ceduto Divock Origi, che è già in uscita dopo un primo anno non convincente nella città meneghina. Con l’addio dell’ex Liverpool, Furlani potrebbe andare all’assalto di un nuovo centravanti.

Nelle ultime ore le indiscrezioni di mercato portano su due piste. Il Milan sta infatti lavorando su Moise Kean, per il quale si prova con la richiesta del prestito alla Juventus, e su Armando Broja. Il centravanti albanese di proprietà del Chelsea è un obiettivo di vecchia data e adesso il Diavolo vorrebbe provare ad affondare per il vecchio pallino. Tuttavia, la trattativa per il ventunenne non è affatto in discesa.

Il Chelsea può trattenere il centravanti

Alla base dei problemi c’è la volontà ferma dei Blues di trattenere il classe 2001, sul quale dirigenza e staff tecnico credono molto. La conferma è arrivata dallo stesso tecnico dei londinesi, Mauricio Pochettino, nella conferenza stampa di vigilia alla sfida di Premier League contro il West Ham.

L’allenatore argentino ha parlato anche di mercato, complimentandosi con la società: “Il club ha lavorato davvero sodo, volevo congratularmi con i direttori sportivi e i proprietari”. Pochettino è appena arrivato sulla panchina del Chelsea e il club sta effettuando una vera e propria rivoluzione, con le cessioni dei giocatori della vecchia guardia, come Kanté, Koulibaly, Havertz e Mount. Sono arrivati però giocatori giovani e molto importanti come Moises Caicedo e Romeo Lavia

Il tecnico ex Tottenham ha poi parlato del possibile colpo in attacco e ha spiegato: “Stiamo esaminando tutte le opzioni che possiamo avere sul mercato. Allo stesso tempo, stiamo tenendo gli occhi su Armando Broja. Non vogliamo portare giocatori che fermeranno la sua evoluzione, crediamo in lui“. Dalle sue parole emerge quindi chiaramente che il giovane attaccante rientra nei suoi piani. L’ipotesi Milan, dunque, al momento si allontana.