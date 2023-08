Via dal Milan: futuro in Spagna

Richiesta dalla Spagna per uno degli esuberi della squadra di Pioli: contatti iniziati, si attende un’offerta concreta per valutare la cessione.

I tifosi del Milan si aspettano ancora degli acquisti da parte della dirigenza, ma è fondamentale anche fare delle operazioni in uscita. Ci sono alcuni esuberi di troppo a Milanello.

Geoffrey Moncada, Antonio D’Ottavio e Giorgio Furlani stanno provando a piazzare i vari Mattia Caldara, Fodé Ballo-Touré, Yacine Adli, Alexis Saelemaekers e Divock Origi. La dirigenza rossonera spera di riuscire a cederli tutti entro la fine di agosto. In questo momento non ci sono trattative in stato avanzato, quindi è difficile dire cosa succederà. Per Stefano Pioli sarebbe meglio avere a disposizione solo calciatori in cui crede.

Calciomercato Milan, richiesta per Saelemaekers: la cessione si avvicina?

Tra i nomi menzionati, Saelemaekers è quello che potrebbe portare al Milan più soldi. La società rossonera lo valuta circa 15 milioni di euro e un’offerta in linea con tale cifra sarebbe utile per poi reinvestire sul mercato in entrata. Finora, nessun club ha messo sul tavolo quei soldi.

Secondo quanto rivelato da Tuttomercatoweb, il Betis Siviglia si è mosso per Saelemaekers. Dopo il Villarreal, anche la società andalusa si è fatta avanti. In questo momento non c’è ancora una proposta economica, siamo ai contatti iniziali. Vedremo nelle prossime ore se arriverà un’offerta vera e propria.

In questo calciomercato estivo il Betis ha speso solamente 2 milioni e ne ha incassati 27. Sta trattando Lucas Martinez Quarta della Fiorentina per rinforzare la difesa e sostituire il partente Luiz Felipe, ex Lazio. Difficile immaginare una proposta da oltre 10 milioni per Saelemaekers, che il Milan non vuole “regalare”.

Il 24enne belga è un esterno che può giocare sia a destra sia a sinistra e può essere schierato anche come terzino. La duttilità tattica è certamente un suo grande pregio. È un giocatore che garantisce corsa continua nelle sue giornate migliori, è un motorino inesauribile quando è in forma. Senza dubbio, può e deve diventare più lucido e incisivo in fase offensiva quando si tratta di fare assist o calciare verso la porta. Gli manca uno step non da poco.

Il Milan è pronto a valutare offerte, non rimane che attendere. Villarreal e Betis porterebbero volentieri Saelemaekers in Spagna. Vedremo se questo trasferimento si concretizzerà.