Dalla Germania – Milan, colpo in attacco: accordo con Azmoun

Dalla Germania importante notizia di mercato sul Milan: accordo con un attaccante, adesso serve quello con il suo club di appartenenza.

Il Milan ha messo a segno otto colpi in entrata, ma la campagna acquisti non è finita. Nei piani della dirigenza c’è anche l’ingaggio di una nuova punta.

A Stefano Pioli serve una valida alternativa a Olivier Giroud, che a settembre compirà 37 anni e che andrà gestito nel corso della stagione. Anche se ha dimostrato di saper essere ancora decisivo, il francese non può giocare tutte le partite. È fondamentale avere un attaccante che possa giocare titolare senza farlo troppo rimpiangere.

Calciomercato Milan, nuovo attaccante dalla Bundesliga?

Divock Origi è totalmente fuori dal progetto e il Milan spera di riuscire a venderlo. Ha qualche richiesta dalla Premier League e dall’Arabia Saudita. Invece, Lorenzo Colombo dovrebbe partire in prestito per giocare con più continuità. Interessa a Monza, Cagliari e Genoa. Ieri il suo agente Giuseppe Riso era in sede per discutere sia del rinnovo sia dell’eventuale cessione.

Ci sono tanti nomi accostati al Diavolo in queste settimane, alcuni difficili da prendere a causa dell’elevato costo del cartellino. Fare un’operazione in prestito non è semplice e quindi si valutano diversi profili che possono arrivare senza dover investire troppi soldi.

Secondo quanto rivelato dal quotidiano tedesco BILD, la società rossonera avrebbe raggiunto un accordo con Sardar Azmoun del Bayer Leverkusen. Si tratta di un attaccante iraniano di 28 anni che è finito in fondo alle gerarchie dell’allenatore Xabi Alonso, assolutamente disponibile a cederlo in questa finestra estiva del calciomercato. In Germania scrivono che ora sono i due club a dover stipulare un’intesa.

Il Bayern Leverkusen lo ha comprato per soli 2,5 milioni di euro nel gennaio 2022 e da allora Azmoun ha messo insieme solo 5 gol e 5 assist in 44 presenze totali. In precedenza con lo Zenit San Pietroburgo aveva realizzato 62 gol e 23 assist in 104 partite. In questo momento il nazionale iraniano è anche alle prese con la guarigione da un infortunio muscolare, quindi non è al massimo della condizione fisica.

Per il Milan non dovrebbe essere un’operazione troppo onerosa economicamente. Intanto in Italia si attendono conferme sulla notizia trapelata dalla Germania e che è stata una sorpresa, visto che Azmoun non era mai stato accostato al Diavolo in questi mesi. Solo qualche anno fa c’erano stati dei rumors.