Indagato per calcioscommesse: ex Milan nei guai

La Football Association ha aperto un’indagine sul centrocampista per scommesse e il suo trasferimento ora è a forte rischio

Nella giornata di oggi è venuta fuori una notizia davvero inaspettata, riportata in Inghilterra e che riguarda un ex calciatore del Milan. Il giocatore, nel pieno di una trattativa di mercato, è finito in un’indagine per le scommesse.

Ci riferiamo al centrocampista brasiliano Lucas Paquetà, che ha vestito la maglia del Diavolo fra il gennaio del 2019 e giugno del 2020. I rossoneri lo hanno prelevato dal Flamengo per poi cederlo in Ligue 1 al Lione dopo un anno e mezzo, non convinti del tutto delle prestazioni del calciatore. Il classe ’97 ora è esploso definitivamente in Premier League e il Manchester City di Guardiola sta pensando di acquistarlo dal West Ham per sostituire l’infortunato Kevin De Bruyne.

Adesso però Paquetà è finito al centro di un’indagine della FA, la federcalcio inglese, per violazioni sul regolamento legate alle scommesse. La notizia l’ha riportata il Daily Mail, che torna a parlare di indagini per scommesse a tre mesi di distanza dal caso dell’attaccante del Brentford, Ivan Toney, che era stato squalificato dopo l’ammissione. Il quotidiano inglese spiega che i dettagli specifici della situazione devono essere ancora svelati.

Il Manchester City ha interrotto la trattativa

Il West Ham al momento è in attesa di capire cosa accadrà e se l’indagine porterà all’accusa da parte delle autorità nei confronti di Paquetà. La situazione è molto delicata però perché, come spiegato prima, in corso c’era una trattativa avanzata con il City.

Secondo quanto riferito sempre dal Daily Mail, i Citizens, che avevano presentato un’offerta di 80 milioni di euro agli Hammers per assicurarsi il cartellino del brasiliano, hanno dunque interrotto bruscamente i colloqui. Al momento c’è quindi da capire come si evolverà la situazione e se il calciatore risulterà colpevole delle violazioni di cui si parla.

🚨 EXCL: West Ham star Lucas Paqueta is being investigated by the FA for potential betting breaches, as his £70m transfer to Man City collapses, three months after Ivan Toney was handed a ban ✍️ @KieranGill_DM & @Jack_Gaughan https://t.co/blWaL2Kf3H pic.twitter.com/gdKutLUSNN — Mail Sport (@MailSport) August 18, 2023

In tal caso l’ex rossonero potrebbe veder saltare il suo passaggio ai campioni d’Europa del Manchester City, che avrebbe di fatto portato alla svolta della sua carriera. L’allenatore del West Ham, David Moyes, nella conferenza stampa di viglia alla sfida contro il Chelsea ha affermato: “Ho ammesso la settimana scorsa che c’era stata una richiesta del Manchester City, ma non ho altro da aggiungere in questo momento”.