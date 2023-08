L’attaccante dopo il difensore: Milan scatenato

Il calciomercato del Milan è pronto a riprendere il volo. Negli ultimi giorni di agosto potrebbero arrivare sia un difensore che un attaccante: il punto della situazione

Il Milan è pronto a mettere le mani su Marco Pellegrino. Nelle ultime ore l’affare è entrato nel vivo con lo sbarco in Italia del presidente degli argentini del Platense. E’ possibile che l’affare vada in porto per una cifra vicina ai sei milioni di euro davvero a breve. Il segnale della notte – con l’esclusione del giocatore dal match contro il Boca Juniors – è stato più che chiaro.

Sarà dunque Pellegrino, con ogni probabilità, il quinto centrale a disposizione di Stefano Pioli. Ma l’italo-argentino potrebbe non essere l’unico colpo. L’idea di acquistare un attaccante continua, infatti, ad essere nei piani della società. Ieri a Casa Milan, si è svolto un incontro tra Beppe Riso e la dirigenza del Diavolo: sul tavolo del summit è finito chiaramente il nome di Lorenzo Colombo. Il Milan crede tanto nel suo giovane bomber ed è pronto a rinnovargli il contrato, ma il suo futuro dipenderà dalla possibile entrata di un nuovo attaccante. In caso di acquisto di un centravanti, l’ex Lecce sarebbe pronto a trasferirsi nella vicina Monza per giocare agli ordini di Palladino. Anche se non sono da escludere le piste che lo porterebbero a Cagliari o Genova. Serve, però, come detto l’acquisto di un nuovo centravanti.

Calciomercato Milan, caccia al bomber: i nomi sul taccuino

Anche i giornali in edicola stamani, confermano quanto scritto nelle ultime ore. Al Milan è stato proposto Jovic, che dopo gli acquisti di Beltran e Nzola, è in uscita dalla Fiorentina.

Non è la prima volta che l’ex Eintracht Francoforte e Real Madrid viene accostato al Milan, ma oggi il suo profilo non scalda il Diavolo, pronto ad investire altrove. Il profilo preferito dalla dirigenza resta quello di Taremi, ma è impossibile che il Diavolo decida di spendere più di 20 milioni per un giocatore in scadenza di contratto tra meno di un anno, il prossimo 30 giugno. Sulla lista della spesa, poi, ci sono anche i giovani Broja e Ekitike, che potrebbero arrivare in prestito con diritto di riscatto, rispettivamente da Chelsea e Psg. Serve però l’acquisto di un nuovo centravanti, da parte di questi due club per sbloccare tutto. Nei prossimi giorni, dunque, capiremo quale sarà la pista destinata a scaldarsi.