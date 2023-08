Milan, fiducia in Colombo: la scelta dopo il Bologna

Avvenuto oggi l’incontro tra il Milan e l’agente di Lorenzo Colombo. Il club rossonero ha le idee chiare sull’attaccante. Tutti i dettagli dal summit di mercato

Il Milan è alle prese con la decisione sull’attaccante. Serve un vice Giroud, non ci sono dubbi. In queste ore sono fitte le valutazioni sul da farsi. Se mantenere in rosa Lorenzo Colombo e dargli finalmente un’opportunità vera in Prima Squadra, o mandarlo nuovamente in prestito e puntare su un profilo maggiormente pronto. In tal senso è andato oggi in scena l’incontro a Casa Milan tra la dirigenza rossonera e l’agente Beppe Riso, manager dell’attaccante 2002. La notizia è stata lanciata in esclusiva proprio da MilanLive.it.

Da quanto filtra dal summit di mercato avvenuto oggi, il Milan ha estrema fiducia in Lorenzo Colombo per il futuro, e non vuole affatto perderne il controllo. Per questo, la prima mossa sarà quella di rinnovare il suo contratto, poi decidere se mandarlo ancora in prestito a fare gavetta o mantenerlo in rosa a fare il vice Giroud per la stagione che comincerà lunedì per il Milan. Una scelta che avverrà proprio dopo la trasferta di Bologna, prima di campionato per i rossoneri.

Nel caso si optasse per un nuovo prestito c’è un club in pole per l’ex Cremonese e Lecce.

Milan, Colombo in prestito? Scelta la meta

Sono diversi i club che si sono fatti avanti per il prestito di Lorenzo Colombo nelle ultime settimane. In primis il Cagliari, ma anche il Genoa. Nelle ultime ore, però, c’è stato l’inserimento prepotente del Monza di Adriano Galliani. I brianzoli sono in pressing sul Milan per avere il giovane in prestito per la nuova stagione. Attualmente, dunque, il Monza è balzato in pole per Colombo.

La meta è gradita tanto al giocatore quanto al Milan, convinti che può essere la giusta piazza per continuare a crescere con maggiori ambizioni. Il progetto del Monza punta sicuramente in alto e nel breve termine. Lo dimostrano le mosse di mercato del Condor Galliani. E per Colombo potrebbe rappresentare un ulteriore salto prima dell’approdo definitivo nel Milan di Stefano Pioli. Le valutazioni, come detto, sono in atto e una scelta definitiva verrà presa dopo la partita contro il Bologna di lunedì sera. E’ certo che il Milan crede fortemente nell’attaccante 2002 per il futuro che sarà.