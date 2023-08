Niente cambio di maglia: firma e sfida il Milan

Il giocatore è stato accostato ai rossoneri, ma nel suo futuro appare esserci il rossoblu. Il centrocampista si prepara così a sfidare il Milan

Il calciomercato del Milan non può certo considerarsi concluso. Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada sono a lavoro per rafforzare ancor di più la squadra, dopo gli otto colpi estivi.

La priorità, in questo momento, appare essere un centrale di difesa, con Marco Pellegrino sempre più vicino a vestire la maglia rossonera. L’arrivo in Italia del presidente del Platense non lascia dubbi sul fatto che la trattativa è davvero a buon punto. L’affare può andare in porto a circa sei milioni di euro. Sarà dunque l’italo-argentino il quinto centrale della rosa di Stefano Pioli, salvo brusche frenate, al momento inattese.

Ma il Milan è a lavoro anche per acquistare un nuovo centravanti da affiancare ad Olivier Giroud. Broja ed Ekitike sono i profili che stuzzicano di più: c’è la speranza, in caso di acquisto di un nuovo attaccante da parte di Chelsea e Psg, che vengano ceduti in prestito con diritto di riscatto. A Pioli continua a piacere tanto anche Taremi, ma è complicato che il Milan si spinga oltre i 20 milioni di euro per un giocatore in scadenza il prossimo 30 giugno. Serve inoltre l’addio di Divock Origi, che al momento è ai margini del progetto rossonero, ma non ha ancora salutato i compagni.

Il centravanti belga, però, non è l’unico che può lasciare il Diavolo. In questi giorni sono tornate a farsi insistenti le voci che vogliono il Fenerbahce in pressing su Rade Krunic. Per il Milan il bosniaco è fondamentale, ma se dovesse arrivare un’offerta superiore ai dieci milioni di euro verrebbe presa in considerazione.

Milan, nuovo centrocampista: Dominguez si raffredda

Pensare all’acquisto di un nuovo centrocampista appare dunque obbligatorio. In caso di partenza di Krunic, servirebbe un regista capace di sostituire l’ex Empoli finché Ismael Bennacer non sarà tornato.

Tra i nomi accostati al Milan, c’è certamente quello di Dominguez. Il calciatore del Bologna ha un contratto in scadenza nel 2024 e in queste settimane è stato proposto ai rossoneri, così come ad altre squadre. L’argentino ha rappresentato sicuramente un’opportunità da poter cogliere a basso costo, non più di dieci milioni di euro. Ma questa opportunità, almeno a questo prezzo, sembra poter sfumare. Dominguez, infatti, è pronto a firmare il rinnovo con il Bologna a 1,6/1,7 milioni di euro netti a stagione e lunedì a sfidare il Diavolo, con la maglia rossoblu addosso.