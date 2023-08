Calciomercato Milan, il bomber resta in Francia: affare da 35 milioni

Era stato accostato anche al Milan, però il centravanti francese rimarrà in Ligue 1: c’è l’accordo totale tra le parti coinvolte nella trattativa.

I tifosi del Milan vorrebbero un nuovo bomber, ma dopo otto colpi e tanti soldi investiti è difficile pensare a una grande spesa nel ruolo. Lo stesso c’è l’obiettivo di prendere un attaccante, però sarà una soluzione low cost e probabilmente non quella sognata dai milanisti.

In questi giorni si è parlato di nomi come Armando Broja del Chelsea, Hugo Ekitike del PSG e Moise Kean della Juventus. Ci sono stati dei sondaggi per capire la fattibilità di effettuare un’operazione in prestito, però ad oggi non c’è stata alcuna apertura da parte dei club in questione. L’ultimo nome accostato al Diavolo è Sardar Azmoun, 28enne iraniano in uscita Bayer Leverkusen e che ha un prezzo basso.

Calciomercato Milan, l’attaccante francese firma per un altro club

In questi mesi si è parlato in chiave Milan anche di un giocatore che è stato una rivelazione nella scorsa Ligue 1. Ci riferiamo a Elye Wahi, reduce da una stagione nella quale ha messo a segno 19 gol e 6 assist in 33 presenze con la maglia del Montpellier. Le sue prestazioni sono state osservate con attenzione dal reparto scouting rossonero, Geoffrey Moncada conosce molto bene il giocatore.

Nonostante l’interesse nei suoi confronti, il Milan non ha formulato nessuna offerta per l’acquisto del cartellino. La società di via Aldo Rossi ha concentrato gli investimenti su altre operazioni e finora non ha comprato nessun centravanti. Anche se ne dovesse arrivare uno, non sarà certamente Wahi. Infatti, il francese sta per trasferirsi in un’altra squadra.

Dopo i tentativi dalla Premier League e dell’Eintracht Francoforte, alla fine il Montpellier ha trovato un accordo totale con il Lens. Il calciatore continuerà a giocare in Ligue 1 nella squadra che nello scorso campionato ha sorpreso tutti arrivando seconda e qualificandosi per la prossima Champions League.

Nelle prossime ore sono previste le visite mediche e poi ci sarà la firma del contratto quinquennale. Il Lens investe 30 milioni di euro più 5 di bonus per l’acquisto del cartellino di Wahi. L’accordo prevede anche una percentuale sulla futura rivendita.

Elye #Wahi voyage dans les prochaines minutes ✈️ Visite médicale dans l’après-midi et signature demain à #Lens.

L’attaquant va s’engager pour 5 ans, accord total Lens – Montpellier comme l’avait annoncé @Santi_J_FM. (30 +5 +% ). Présentation demain à Bollaert #mercato 🔴🟡 — Benjamin Quarez (@B_Quarez) August 19, 2023

Il Lens ha potuto fare questo investimento non solo grazie alla qualificazione Champions, ma anche grazie alle onerose cessioni di Seko Fofana all’Al Nassr (25 milioni) e di Lois Openda al Lipsia (38 milioni). Wahi cercherà di confermarsi in Francia per poi magari approdare al PSG o in un’altra big del calcio europeo.