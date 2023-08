Okafor e il ruolo al Milan: il retroscena dell’allenamento

Il ruolo di Noah Okafor non è ancora ben definito al Milan. Ma da Sky Sport ci arrivano delle indicazioni molto importanti dopo l’allenamento

Il Milan sta andando alla caccia di un nuovo centravanti. Almeno così fanno pensare tutte le ultime indiscrezioni di mercato sul conto del Diavolo. Lorenzo Colombo sembra destinato ad un nuovo prestito, con il Monza che spinge per averlo quanto prima in rosa. La dirigenza rossonera, in accordo con Pioli, nutre una profonda fiducia nell’attaccante azzurro classe 2002, ma assai probabilmente è ancora ritenuto un profilo acerbo per una maglia del Milan. Per questo, come raccontato nelle ultime ore, si punterà al rinnovo di Colombo e poi alla partenza in prestito.

Una decisione definitiva verrà comunque presa dopo la trasferta di Bologna, la prima del nuovo campionato. Intanto, nella giornata di oggi sono state insistenti le voci di un Milan che ha trovato l’accordo con Sardar Azmoun del Bayer Leverkusen. Sarà davvero l’iraniano il profilo scelto per il vice Giroud? Al momento, non arrivano particolari conferme dell’indiscrezione diffusa dalla BILD tedesca. Piuttosto, arrivano indicazioni importanti da Sky Sport sull’allenamento del Milan e su Noah Okafor. Stefano Pioli sta mettendo in atto delle mosse tecniche che possono essere decisive.

Milan, Okafor il vice Giroud?

Noah Okafor viene più considerato come un jolly d’attacco, prezioso, ma non una prima punta pura. Per questo si è spesso detto che Stefano Pioli può utilizzarlo come sostituto di Rafael Leao sulla sinistra, e non di Olivier Giroud al centro dell’attacco. Ma siamo sicuri che sia davvero così? Al momento, in mancanza di alternative sicure, Stefano Pioli sta lavorando in un certo modo a Milanello. A riportarlo è Sky Sport. Il giornalista Peppe Di Stefano ha infatti raccontato un retroscena interessante sugli allenamenti del Milan.

L’allenatore rossonero sta in pratica continuando a provare Noah Okafor da centravanti. L’idea è forse quella di cucirgli addosso tale ruolo e renderlo un vice Giroud. Al momento, si tratta di prove tecniche. Pioli vuole probabilmente capire quanto davvero il nuovo acquisto svizzero possa rendere in quella posizione. Già dalla trasferta di Bologna capiremo se Okafor verrà impiegato al posto di Giroud e quanto, nel caso, potrà incidere. In tal senso tornano in auge le recenti parole dell’ex Milan Billy Costacurta, che a Sky Sport si è così espresso su Okafor: “Oggi mi sono rivisto Italia-Svizzera e mi sono studiato i movimenti di Okafor. Ma noi siamo sicuri che non possa giocare centravanti? C’è qualcuno che lo mette in dubbio?. Mi sono visto la partita: questo è un centravanti fortissimo. Non è mica piccolino”.