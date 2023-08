Pellegrino al Milan, affare in chiusura: le cifre

Il giovane difensore argentino è davvero a un passo dal Diavolo: l’esperto di mercato conferma e svela le cifre dell’affare

Dopo un luglio di fuoco per quanto riguarda il mercato in entrata, il Milan è tornato a concentrarsi sugli ultimi colpi e sta per chiuderne il nono innesto per rinforzare ulteriormente la rosa a disposizione di Stefano Pioli.

La dirigenza rossonera ha messo a posto il centrocampo e la trequarti con i tanti arrivi di qualità nelle scorse settimane ma adesso ha deciso di puntellare anche il reparto arretrato con l’innesto di un quinto centrale che va di fatto a sostituire Matteo Gabbia, andato al Villarreal. Numericamente un altro elemento può sicuramente far comodo al tecnico emiliano, anche perché la stagione sarà lunga e intensa con le tre competizioni da portare avanti.

Negli ultimi giorni il nome del giovane Marco Pellegrino, difensore ventunenne del Platense, si è fatto sempre più strada e il Diavolo ha scelto lui per rinforzarsi. Il classe 2002 rappresenta una scommessa molto interessante perché viene considerato tra i migliori giovani in argentina. Un ulteriore indizio sul suo possibile trasferimento in rossonero era arrivato dal fatto che il giocatore non è sceso in campo nella sfida contro il Boca Juniors.

Nelle ultime ore è arrivata un’altra conferma molto importante da parte di una fonte attendibile come quella di Fabrizio Romano, che ha parlato di un accordo trovato con il club argentino per un trasferimento a titolo definitivo.

L’esperto di mercato ha svelato poi anche la cifra dell’affare, ovvero 3 milioni di euro. Una spesa quindi contenuta per il giovane difensore, con la speranza di un colpo in prospettiva in stile Malick Thiaw. Ovviamente nelle gerarchie di Pioli Pellegrino parte dietro al tedesco e anche a Fikayo Tomori, Pierre Kalulu e Simon Kjaer, andando a ricoprire il ruolo di quinto centrale del roster.

AC Milan are closing in on deal to sign 2002 born centre back Marco Pellegrino on permanent deal from Platense 🔴⚫️

Total package close to €3m — deal at final stages now. pic.twitter.com/aAukeqWbYV

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 19, 2023