Ultim’ora, è morto Carlo Mazzone: aveva 86 anni

L’ex allenatore di Roma, Napoli, Fiorentina e non solo si è spento oggi all’età di 86 anni: il calcio italiano piange la sua scomparsa

Notizia di poco fa. Carlo Mazzone è morto all’età di 86 anni. Il calcio italiano piange uno degli allenatori più iconici, che ancora oggi detiene il record di panchine in Serie A, ben 792 gettoni nel massimo campionato.

L’ex tecnico è stato inserito nella Hall of Fame del calcio italiano ed ha allenato ben 12 squadre diverse in Italia tra il 1969 e il 2006. Le panchine più prestigiose di Mazzone sono state quelle di Roma, Fiorentina, Napoli e Cagliari, ma non si possono dimenticare le sue avventure pluriennali con Bologna e Brescia.

A proposito delle Rondinelle, tutti ricordano ancora oggi, a distanza di ben 20 anni, la sua lunga corsa sotto la curva dell’Atalanta al gol del 3-3 dei suoi. Una grande perdita per il calcio italiano che saluta uno dei protagonisti più simpatici di sempre.